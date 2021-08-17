Сколько можно проехать с пианино на велосипеде (фото)

Магдебург • Из пункта "А" в пункт "Б" выехали двое пианистов, прихватив в дорогу 250-килограммовый музыкальный инструмент на специально изготовленном велосипедном прицепе. Дуэт и тандем велопианистов в составе 37-летнего Юлиана Айленбергера (Julian Eilenberger) и 40-летнего Андреаса Гюстеля (Andreas Güstel) в эти недели совершает необычное 1200-километровое турне по велосипедному маршруту вдоль Эльбы - одному из самых популярных и живописных таких маршрутов в Германии.
По информации агентства dpa, проделали они уже большую часть своего путешествия от истока реки в Чехии. До устья Эльбы в Куксхафене осталось проехать 300 километров, на что уйдет больше времени, чем у обыкновенных велотуристов. Эти фотографии были сделаны в столице земли Саксония-Анхальт Магдебурге. Как видно на первом снимке, концерты возможны не только во время остановок, но и при движении. Музыканты так уже привыкли к нагрузке, что, прокатившись как-то на днях на обычном велосипеде, Юлиан чувствовал себя как на электрическом. Свой проект они в шутку сами называют самой экологически нейтральной транспортировкой пианино на такое дальнее расстояние.
"Окрыленные" велопианисты. Фотографии
По пути музыканты из дуэта "Be-Flügelt", в немецком названии которого используется игра слов "окрыленные" - "рояль", дают концерты во время остановок, чтобы обратить внимание на сложную ситуацию, в которой во время пандемии оказались многие артисты. По их словам, реки и искусство - во многом похожи. Вода долго прокладывала и проложила себе путь. Искусство обладает не меньшей силой. Найдет себе дорогу.
Артисты и пандемия
Иногда ночуют в палатке, иногда принимают приглашения переночевать и подкрепиться от незнакомых людей, ставших случайными зрителями и слушателями, пожертвования собирают в специальный бокс. Исполняют, в том числе, свои собственные романтические композиции.
В декабре 2019 года перед началом пандемии дуэт продал 450 билетов, в прошлом декабре - всего лишь семь. Хотя концерты сейчас вновь можно проводить, число посетителей ограничено, поэтому после длительного периода без работы ситуация для многих артистов остается очень сложной.
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Велосипедный туризм
Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год он проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Предлагаем вашему вниманию первую десятку по итогам 2020 года. Новый в ней - только Рейнский маршрут вместо Рурского. Поменялся лидер и некоторые маршруты своими местами.
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Велотуризм и пандемия
По данным ADFC, в прошлом году 88 процентов всех многодневных велосипедных путешествий жителей Германии пришлось на внутренние маршруты, что на 7 процентов выше показателя 2019 года. Около половины респондентов решили отказаться от таких поездок за границу из-за пандемии. Согласно прогнозу клуба, в 2021 году эта тенденция пока сохранится.
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Рейтинг веломаршрутов по Германии
1. Эльбский маршрут
Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.
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Рейтинг веломаршрутов по Германии
2. Везерский маршрут
Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.
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Рейтинг веломаршрутов по Германии
3. Балтийский маршрут
Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.
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Рейтинг веломаршрутов по Германии
4. Майнский маршрут
Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.
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Рейтинг веломаршрутов по Германии
5. Дунайский маршрут
Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.
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Рейтинг веломаршрутов по Германии
6. Мозельский маршрут
Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.
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Рейтинг веломаршрутов по Германии
7. Баварский озерный маршрут
Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.
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Рейтинг веломаршрутов по Германии
8. Боденский маршрут
Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 км. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.
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Рейтинг веломаршрутов по Германии
9. Альтмюльтальский маршрут
Альтмюльтальский маршрут - Altmühltal-Radweg. Протяженность: 266 км. Маршрут проложен во долине реки Альтмюль - самому большому по площади природному парку Баварии. Начинается в городе Ротенбург-об-дер-Таубер и заканчивается в Регенсбурге. Достопримечательности и города: Ансбах, Маркт-Берольцхайм, монастырь Вельтенбург, Айхштетт.
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Рейтинг веломаршрутов по Германии
10. Рейнский маршрут
Рейнский маршрут - Rheinradweg. Протяженность: около 1230 км. Этот трансконтинентальный велосипедный маршрут начинается около истока Рейна в Швейцарии и проходит через несколько европейских государств - Австрию, Германию и Францию - до устья в Нидерландах. Достопримечательности и города в Германии: Шпайер, Вормс, Карлсруэ, Кобленц, Бонн, Кельн, Дюссельдорф, Ксантен.
Автор: Максим Нелюбин