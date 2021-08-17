Сколько можно проехать с пианино на велосипеде (фото)

Магдебург • Из пункта "А" в пункт "Б" выехали двое пианистов, прихватив в дорогу 250-килограммовый музыкальный инструмент на специально изготовленном велосипедном прицепе. Дуэт и тандем велопианистов в составе 37-летнего Юлиана Айленбергера (Julian Eilenberger) и 40-летнего Андреаса Гюстеля (Andreas Güstel) в эти недели совершает необычное 1200-километровое турне по велосипедному маршруту вдоль Эльбы - одному из самых популярных и живописных таких маршрутов в Германии.

По информации агентства dpa, проделали они уже большую часть своего путешествия от истока реки в Чехии. До устья Эльбы в Куксхафене осталось проехать 300 километров, на что уйдет больше времени, чем у обыкновенных велотуристов. Эти фотографии были сделаны в столице земли Саксония-Анхальт Магдебурге. Как видно на первом снимке, концерты возможны не только во время остановок, но и при движении. Музыканты так уже привыкли к нагрузке, что, прокатившись как-то на днях на обычном велосипеде, Юлиан чувствовал себя как на электрическом. Свой проект они в шутку сами называют самой экологически нейтральной транспортировкой пианино на такое дальнее расстояние.

"Окрыленные" велопианисты. Фотографии

По пути музыканты из дуэта "Be-Flügelt", в немецком названии которого используется игра слов "окрыленные" - "рояль", дают концерты во время остановок, чтобы обратить внимание на сложную ситуацию, в которой во время пандемии оказались многие артисты. По их словам, реки и искусство - во многом похожи. Вода долго прокладывала и проложила себе путь. Искусство обладает не меньшей силой. Найдет себе дорогу.

Артисты и пандемия

Иногда ночуют в палатке, иногда принимают приглашения переночевать и подкрепиться от незнакомых людей, ставших случайными зрителями и слушателями, пожертвования собирают в специальный бокс. Исполняют, в том числе, свои собственные романтические композиции.

В декабре 2019 года перед началом пандемии дуэт продал 450 билетов, в прошлом декабре - всего лишь семь. Хотя концерты сейчас вновь можно проводить, число посетителей ограничено, поэтому после длительного периода без работы ситуация для многих артистов остается очень сложной.

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