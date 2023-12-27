Школу в РФ вынудили объясняться за физрука в роли Снегурочки

На новогоднем утреннике в школе в Приморье учитель исполнил роль Снегурочки. После возмущенных постов в соцсетях с призывом к прокуратуре руководству учебного заведения пришлось выступить с объяснениями.

Руководству школы в Находке пришлось объясняться за то, что на новогоднем утреннике роль Снегурочки, а точнее волка из мультфильма "Ну, погоди!", исполнил учитель физкультуры. Об этом в среду, 27 декабря, пишут местные издания "Город N. Новости Находки" и "Владивосток онлайн" .

По информации СМИ, после того, как 22 декабря в школе №26 поселка Ливадия в Находке учителя младших классов провели костюмированный утренник, в котором принял участие учитель в костюме Снегурочки, исполнявший знаменитый музыкальный номер из советского мультфильма в паре с девочкой, изображавшей Зайца в роли Деда Мороза, в соцсетях появились возмущенные посты родителей. В частности, "Владивосток онлайн" приводит цитату из записи в Telegram-канале приморского губернатора, автор которой заявляет о нарушении "семейных ценностей" и просит прокуратуру обратить внимание на этот случай и принять меры.

На своей странице в соцсети "В контакте" руководство школы объяснило проведение подобного утренника установившейся традицией. "Учителя, переодетые в костюмы, исполняли сюжеты советских мультфильмов. Наш любимый всеми мультик "Ну, погоди!" не стал исключением. Роль Волка в костюме Снегурочки исполнял наш учитель физкультуры, поздравил ребят с праздником, - говорится в посте. - Никакого подтекста и злого умысла в сюжете с героями мероприятия мы не преследовали. Единственная наша цель - порадовать, повеселить детей и приукрасить наши школьные будни".

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