"Скифское золото": суд решил, но споры продолжаются

Спор вокруг принадлежности коллекции исторических ценностей из четырех музеев Крыма, известной под названием "скифское золото", с 2014 года хранящегося в Нидерландах, вышел на финишную прямую. Во вторник, 26 октября, Апелляционный суд Амстердама постановил, что "крымские сокровища" должны быть переданы украинскому государству.

"Беспризорные" экспонаты выставки

Судебная волокита вокруг выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря" продолжается уже восьмой год. Летом 2013 из 584 экспонатов киевского Музея исторических драгоценностей и четырех музеев Крыма была сформирована экспозиция для демонстрации заграницей. И хотя ее часто называют "скифское золото", однако на ней были представлены экспонаты не только культуры скифов, но и сарматов и готов, а в экспозицию вошли не только изделия из золота, но и бронзовые и серебряные украшения, оружие и керамическая посуда.

В июле 2013 года экспозиция была выставлена ​​в Рейнском земельном музее Бонна. А в феврале 2014 года "скифское золото" отправилось в амстердамский музей Алларда Пирсона. В августе оговоренные с украинской стороной сроки экспозиции завершились. Однако за время пребывания артефактов заграницей Россия незаконно аннексировала Крым. И перед амстердамскими музейщиками встал сложный вопрос: кому и куда возвращать "скифское золото"? Если 19 исторически-культурных объектов, взятых из киевского музея, были сразу же возвращены в украинскую столицу, то что делать с остальными экспонатами, в Амстердаме не знали.

"Скифское золото" в музее Амстердама

Два суда - два одинаковых решения по "золоту"

Четыре крымских музея - Керченский и Бахчисарайский историко-культурный заповедники, "Херсонес Таврический" в Севастополе и Центральный музей Тавриды в Симферополе - обратились с иском в суд в Амстердаме, настаивая, что коллекция должна быть возвращена на территорию полуострова.

Однако в декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама принял решение вернуть "скифское золото" украинскому государству, а не музеям, оказавшимся в аннексированном Россией Крыму. Тогда суд определил, что независимо от того, где ранее находились экспонаты, согласно нормам международного права и нормативным актам ЮНЕСКО они являются наследием Украины, поэтому экспонаты нужно передать Киеву.

Крымские музеи обжаловали это решение в Апелляционном суде. Но суд второй инстанции подтвердил первое судебное решение. Хотя вошедшие в коллекцию музейные ценности происходят из Крыма и "в определенной степени могут считаться частью крымского культурного наследия, однако они являются частью культурного наследия украинского государства, которое существует как независимая страна с 1991 года", говорится в решении Апелляционного суда.

Апелляционный суд разрешил музею Алларда Пирсона считать недействующей предварительную договоренность о возвращении "скифского золота" крымским музеям. "Суд решил, что права украинского государства, основанные на законе о музеях, имеют преимущество", - говорится в решении. И обязал музей Алларда Пирсона передать "скифское золото" Киеву "на хранение до стабилизации ситуации в Крыму".

"Сначала "скифское золото", а затем и Крым"

В Киеве не скрывают радости от решения нидерландского суда. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя новость, написал в Twitter: "Долгожданная победа Украины в суде Амстердама!(...) Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым".

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что "решение суда - это юридический и политический прецедент того, что цивилизованный мир никогда не признает ни оккупации, ни ее последствий". "После освобождения Крыма все изменения, которые пытается осуществить Россия на оккупированном полуострове, будут признаны юридически ничтожными", - написал дипломат в Facebook.

Противоположные эмоции наблюдаются в России. Первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал это решение "ожидаемым и ангажированным". "Они пытаются доказать, что якобы Крым - это не земля России, но рано или поздно они все равно будут вынуждены это сделать, потому что это будет отвечать реалиям, что Крым и Севастополь - это субъекты РФ", – заявил Джабаров. А глава Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин заявил, что "шокирован таким отношением европейского правосудия к правам, интересам и культурному наследию Крыма". "Это отвратительное решение, просто безобразное", - сказал Мальгин.

"Скифского золота" еще придется подождать

Согласно постановлению нидерландского суда, "скифское золото" должно быть передано в Национальный музей истории Украины в Киеве. Однако это не означает, что музей Алларда Пирсона начнет процесс передачи артефактов украинской стороне в ближайшие дни.

Как сказал в комментарии DW министр юстиции Украины Денис Малюська, "у россиян есть три месяца на обжалование этого решения" в Верховном суде Нидерландов. "Если они это сделают, то придется год-два ждать рассмотрения дела и только потом возвращать коллекцию в Украину", - пояснил министр.

Кроме того, в случае если Верховный суд не удовлетворит жалобу крымских музеев и даст "зеленый свет" на возвращение коллекции в Киев, Украине придется заплатить музею Алларда Пирсона за хранение ценных экспонатов. По информации Дениса Малюськи, на сегодняшний день "плата за хранение составляет ориентировочно 122 тысячи евро".

Между тем, заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов уже заявил журналистам, что "команда голландских юристов", представляющая интересы крымских музеев по этому делу, подаст кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов "в ближайшее время".

Смотрите также:

Скифское золото Из крымских музеев Впервые скифские сокровища были показаны на выставке в Бонне в 2013 году. Почти все 550 экспонатов - из фондовых собраний музеев Украины. Из Бонна выставка в 2014 году поехала в Амстердам. И тут в дело вмешалась политика. Нидерланды не признают присоединение Крыма к России. Куда же теперь возвращать сокровища?

Скифское золото Серьги V века После завершения выставки амстердамский музей сразу же вернул в Украину 19 объектов, одолженных у Музея исторических драгоценностей Киево-Печерской Лавры. Кому возвращать скифское золото, взятое в Крыму, в Амстердаме не знают до сих пор. Пока спор продолжается, увидеть сокровища практически невозможно. Мы знакомим с бесценными археологическими находками, судьбу которых решает суд в Амстердаме.

Скифское золото Узел Геракла Застежка из золота, украшенная бирюзой, выполнена в форме так называемого "узла Геракла". Это одна из излюбленных форм античных украшений. Предполагается, что название произошло от того, каким образом завязывал Геракл на груди шкуру убитого им немейского льва. В морском деле узел Геракла (петли, продетые друг в друга) называется сегодня прямым узлом.

Скифское золото Дельфин сарматской царицы Эту застежку из горного хрусталя в виде дельфина нашли в Ногайчинском кургане, в захоронении женщины, жившей в конце I века до н.э. - I веке н.э. Судя по обилию золотых украшений и драгоценных камней, речь идет о царице или жрице. Находка имела огромную научную ценность: она позволила больше узнать о сарматских племенах. Возможно, археологи нашли захоронение легендарной царицы сарматов Амаги.

Скифское золото Крымский карнеол Бусы в I веке н.э. делали в Крыму из золотых пластинок и колечек, отполированного стекла и карнеола. Карнеол - минерал красновато-розового, желто-красного или оранжево-красного оттенков. Его название происходит от цвета, напоминающего окрас ягод кизила. Название этой ягоды по-латински - Cornus. Но больше известно и укоренилось греческое название этого минерала: сердолик.

Скифское золото Драгоценное оружие Этот меч был найден в "Толстой могиле" - скифском кургане IV века до н.э., расположенном недалеко от станции Чертомлык Днепропетровской области. Центральная гробница, где был похоронен представитель скифской знати, оказалась частично разграбленной. Тем не менее, здесь нашли около 600 золотых украшений. Изображения крылатых львов, оленей, лошадей и орлов украшают золотые ножны меча.

Скифское золото Пшеница на экспорт В позднескифском городище Усть-Альма на западном берегу Крыма выращивали пшеницу, рожь, ячмень, горох. Крымская пшеница шла на экспорт и особенно славилась в Греции. Зерном и определялось богатство Усть-Альмы. В одном из некрополей поселения были найдены эти уникальные китайские лаковые шкатулки. Им около двух тысяч лет. Шкатулки отреставрированы японскими мастерами.

Скифское золото Виноградная мишура Золотые декоративные украшения в виде листочков также были найдены в Усть-Альме. Скорее всего, образцом были виноградные листья, хотя некоторые ботаники в этом сомневаются.

Скифское золото Незамеченная могила Одна из самых богатых находок некрополя Джурга-оба была сделана совсем недавно, в 2007 году. В склепе до этого побывали грабители, но это захоронение они не заметили. Здесь была похоронена представительница знати. Об этом говорят, в частности, золотая погребальная диадема с трилистниками и драгоценные серьги с сердоликовыми и гранатовыми вставками. Женщина умерла молодой: ей было не больше 25 лет. Автор: Ефим Шуман

