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СК: Версия взрыва в Махачкале - нарушение хранения удобрений

Лиза Ламбрехт
54 мин. назад

По версии следствия, причиной взрыва в Махачкале могло стать легковоспламеняющееся удобрение.

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Взрыв на заправке в Махачкале
Взрыв на заправке в МахачкалеФото: Russian Emergencies Ministry/TASS/dpa/picture alliance

Следователи завершили первичный осмотр места взрыва в Махачкале, унесшего жизни 35 человек. Об этом во вторник, 15 августа, сообщил Следственный комитет (СК) РФ. Рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе "нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками", заявили в СК.

По версии следствия, пожар начался в здании автосервиса во время проведения работ по техобслуживанию автомобилей. "Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором, по предварительным данным, хранилось легковоспламеняющееся удобрение, вследствие чего произошел взрыв. В результате происшествия погибли и пострадали люди, были повреждены здания, находящие в непосредственной близости, автозаправочная станция и проезжающие автомобили", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц. В СК добавили, что окончательные выводы о причинах взрыва будут сделаны по результатам проведенных следственных действий и назначенных экспертиз.

Более 100 пострадавших

В результате мощного взрыва, произошедшего 14 августа в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы, погибли 35 человек, среди них - трое детей. Число пострадавших возросло до 102 человек. В Дагестане 15 августа объявили днем траура.

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