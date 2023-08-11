Взрыв в Сергиевом Посаде: число погибших может возрасти

По последним данным, в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода погиб один человек, восемь числятся пропавшими без вести.

В результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, из них 15 находятся в больницах, заявил вечером в четверг, 10 августа, Минздрав России. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в Центральной районной больнице в городе, еще один эвакуирован в центр имени Бурденко в Москве, сообщило ведомство.

ТК Baza: Найдены 48 фрагментов тел

До этого стало известно, что одна пострадавшая скончалась в больнице. 12 человек были объявлены пропавшими без вести. По данным Telegram-канала "112", четырех из них удалось найти - двое из них были в гостях, еще двое находились у себя дома.

Telegram-канал Baza утверждает, что на месте также найдены 48 фрагментов тел, которые, предположительно, принадлежат телам десяти людей.

Версия следствия - нарушение техники безопасности

По версии следствия, причиной мощного взрыва, который произошел вчера, 9 августа, утром на территории ЗОМЗ в Сергиевом Посаде, стало нарушение требований промышленной безопасности. Его предположительно допустил один из арендаторов - обанкротившееся в марте 2023 года ОАО "Пиро-Росс". Предприятие с 1994 года занималось производством и продажей профессиональных салютных установок и фейерверков в том числе по заказам Минобороны РФ. Первоначально последний директор компании Сергей Чанкаев опровергал это, заявив, что взрыв произошел на соседнем складе с металлическими трубами.

Однако 10 августа он сам был задержан в качестве подозреваемого. В офисе компании прошли обыски. Также следователи допросили сотрудников из руководящего состава.

Версию об атаке украинского беспилотника на склад, где, по официальным данным, хранились салютные установки и заряды для них, главное следственное управление СКР по Московской области отвергло практически сразу.

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