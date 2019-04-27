SIPRI: Расходы на вооружения в мире достигли рекордного уровня

Сумма в 1 триллион 822 миллиарда долларов была потрачена в 2018 году во всем мире на вооружения - на 2,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в своем новом докладе, опубликованном в понедельник, 29 апреля.

Рост военных расходов США наиболее впечатляет. Соединенные Штаты тратят на вооружения больше всех стран в мире - в 2018 году их военные расходы составили почти столько же, сколько потратили вместе государства, занявшие в рейтинге места со второго по восьмое. "Рост в нынешнем году на 4,6% - это первый рост за семь лет", - рассказал DW руководитель проекта SIPRI Нан Тянь. "США осуществляют всеобъемлющую программу модернизации своей армии и уже приступили к ее реализации. В ближайшие 20 лет, по нашим оценкам, США потратят 1,8 триллиона долларов как на обычное, так и на ядерное оружие".

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Согласно отчету SIPRI, первую пятерку по тратам на вооружения в 2018 году занимают США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. Россия заняла шестое место и впервые за 12 лет не входит в топ-5. Однако, по словам Тянь, это не связано с тем, что Россия в 2018 году сократила свои военные расходы. Дело в том, что цифры в отчете SIPRI приводятся в американских долларах. "То, что российские военные расходы упали на 3,5%, связано исключительно с инфляцией, - указывает эксперт. - В рублях в 2018 году было потрачено столько же, сколько и годом ранее". Между тем в отчете указывается, что расходы России на вооружения снижаются с 2016 года.

Восточная Европа обеспокоена

Российские военные расходы вызывают беспокойство в соседних странах Европы, говорится в докладе SIPRI. Конфликт между Россией и Украиной способствует напряженной ситуации и увеличению военных расходов. Украина потратила на вооружение в прошлом году 4,8 миллиарда долларов, что на 21% больше, чем годом ранее. Такие страны, как Болгария, Латвия, Литва, Румыния и Польша в 2018 году также значительно увеличили свои военные расходы, чтобы противостоять ощутимой угрозе со стороны опасного соседа.

Западная Европа представлена в десятке стран с самыми большими военными расходами в мире Францией, Великобританией и Германией. Германия также увеличила расходы в 2018 году, а федеральное правительство намерено к 2025 году довести их до 1,5% валового внутреннего продукта (ВВП). Сегодня доля составляет 1,2%, в то время как США - партнер ФРГ по НАТО - требует увеличения военных расходов до двух процентов ВВП.

Китай наращивает обороты

КНР занимает бесспорное второе место в мировом рейтинге затрат на вооружения. В 2018 году Пекин потратил 250 млрд долларов на вооружение и модернизацию своей армии - за последние десять лет военный бюджет вырос на 83%. По словам эксперта SIPRI, "Китай не хочет, чтобы США слишком сильно приближались к региону и соседним странам. Между крупнейшими игроками существует большая напряженность". С другой стороны, безусловно, и модернизация вооруженных сил США играет роль - как для Китая, так и для России.

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"Я бы не назвал это гонкой вооружений, но эти страны тратят больше денег и модернизируют армию, переходя на новое и более мощное оружие. Это оружие часто очень дорогое", - указывает эксперт. В новом арсенале все чаще встречаются автономные системы вооружений, кибероружие и биологическое оружие. Недавно SIPRI предупредил о стремительном развитии новых технологий производства биологического оружия на конференции, проходившей в МИД Германии в Берлине.

Поставки в Саудовскую Аравию продолжатся

Несмотря на падение цен на нефть и сокращение расходов на вооружение на 6,5%, Саудовская Аравия в прошлом году заняла третье место в текущем рейтинге SIPRI. Нефтедобывающее государство расходует на вооружения 67,6 млрд долларов, являясь, по оценкам экспертов, крупнейшим импортером оружия в мире и желанным гостем в офисах международных компаний - производителей оружия.

Правительство ФРГ внесло в коалиционное соглашение пункт о прекращении экспорта вооружений Эр Рияду из-за участия Саудовской Аравии в войне в Йемене. После убийства журналиста Джамаля Хашогги правительство в ноябре 2018 года наложило запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию, но его реализация связана с серьезными трудностями. Многие немецкие системы вооружений производятся в сотрудничестве с партнерами в других странах, где Берлин не может ввести запрет на экспорт.

Турция продолжает модернизацию

Когда речь заходит об экспорте оружия, у федерального правительства возникают и серьезные проблемы с Турцией. Недовольство нарушениями прав человека в Турции и военные действия против курдов в Сирии вызывают в Германии критику поставок Анкаре немецкого оружия. Тем не менее, Турция продолжает модернизировать свою армию - в прошлом году расходы выросли на 24% - и по этому показателю она в настоящее время занимает 15-е место в мире.

"Турция тратит все больше на быстрорастущую военную программу. Они покупают очень много оружия", - комментирует Нан Тянь из SIPRI. "Кроме того, Турция расширяет военные действия против курдских группировок в Сирии. Это также стоит дорого".

Заклятые враги Индия и Пакистан

Индия пятый год подряд увеличивает военные расходы и занимает четвертое место в рейтинге SIPRI. С показателем в 66,5 миллиарда долларов Индия тратит на вооружения почти в шесть раз больше, чем ее сосед и заклятый враг Пакистан. Две ядерные державы продолжают модернизацию армии, и ситуация в Кашмире, области, ставшей предметом противостояния двух стран, остается непредсказуемой и рискованной для всего региона.

В Азии расходы на вооружение заметно растут. Согласно отчету SIPRI, эта тенденция продолжается последние 30 лет, а затраты Китая, Индии, Японии и Южной Кореи, входящих в первую десятку рейтинга, еще больше усилили эту тенденцию.

Африка: нефть в обмен на оружие

Закупки оружия в африканских странах снижаются уже несколько лет подряд. Особенно бросается в глаза, что в 2018 году четыре страны на севере континента потратили на эти цели больше средств, чем 45 стран южнее Сахары. Примеры некоторых государств особенно впечатляют. Судан на 49% снизил военные закупки, Ангола - на 18%. Однако надо аккуратно обходиться с этими цифрами, предупреждает Нан Тянь. "Есть предположения, что Судан расходует много средств, взятых не из госбюджета, и поэтому мы не можем отследить их. Существуют программы, в рамках которых прибыль от продажи нефти напрямую поступает военным, но представители гражданского общества не могут это доказать", - говорит эксперт. Помимо Судана, подобные схемы могут использоваться в Южном Судане и Анголе.

239 долларов на каждого жителя Земли

При составлении доклада SIPRI не учитываются расходы на секретные операции, поскольку отчет и соответствующая ему база данных создаются на основе информации, взятой исключительно из открытых и официальных источников. Надо полагать, что реальные расходы на вооружения превышают те 1822 млрд долларов, которые насчитал SIPRI. Но если исходить из этой суммы, то на каждого жителя Земли приходится 239 долларов, потраченных на оружие. "Для многих людей это составляет 60% годового дохода при нынешней границе бедности в один доллар в день", - подчеркивает Нан Тянь, руководящий проектом SIPRI по анализу ежегодных расходов на вооружения.

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