SIPRI: Производство оружия в России и США бьет рекорды

Американские компании разделили между собой более половины мирового рынка вооружений. Таковы результаты нового исследования Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). На первом месте в списке ста крупнейших производителей оружия по-прежнему находится неоспоримый лидер среди концернов США - Lockheed Martin.

Ни одна из других компаний отрасли не получила столь высокую выручку в 2017 году: она составила 44 миллиарда долларов США. Менее десятой части от этой цифры у крупнейшей немецкой оборонной компании Rheinmetall AG со штаб-квартирой в Дюссельдорфе. С продажами в объеме 3,4 миллиарда долларов она занимает 25 место в списке .

Второе место у Boeing

Успех лидера Lockheed Martin основан в первую очередь на крупном госзаказе Пентагона, для которого концерн производит различное вооружение. Например, истребитель F-35 "Молния" или транспортный самолет С-130 "Геркулес".

F-35 "Молния" от Lockheed Martin

Вторым производителем вооружения в мире является авиастроительная компания Boeing. В июле она получила заказ от Дональда Трампа на строительство двух новых президентских авиалайнеров Air Force One. Трамп выторговал цену в 3,9 миллиарда долларов и отказался от прежнего бело-голубого дизайна самолетов.

Гонка за лучшее вооружение

Наиболее солидный заказчик в области американского ВПК - это Пентагон, который постоянно нуждается в новом вооружении и может позволить себе крайне дорогие заказы, например, авианосцы. Гонка вооружений с такими странами как Россия и Китай подогревает торговлю: так, сейчас Lockheed Martin разрабатывает дорогую гиперзвуковую ракету, которую не могут засечь традиционные радиолокационные системы.

Россия и Китай уже располагают подобными ракетами дальнего действия, скорость которых в несколько раз превышает скорость звука. Между тем, гонка вооружений охватывает и космос, в котором Дональд Трамп намерен доминировать с его новыми Космическими войсками (президент США предложил создать их в марте этого года. - Ред.). В следующем году США намерены потратить на вооружение рекордную сумму в 716 миллиардов долларов.

На ведущие места в списке топ-производителей вооружений попали лишь немногие европейские компании, среди которых - авиаконцерн Airbus, частично расположенный в Германии. Airbus производит неоднократно подвергавшийся критике за поломки военно-транспортный самолет A400M.

Крупнейшим производителем оружия в Западной Европе осталась Великобритания, за ней следует Франция. Британский мегаконцерн BAE Systems, насчитывающий более 83 тысяч сотрудников - единственный, кто вошел в топ-5 производителей мира. BAE Systems в настоящий момент участвует в производстве европейского истребителя типа Eurofighter Typhoon, который, например, продается и в Саудовскую Аравию.

Российские и турецкие компании на подъеме

Значительно прибавили в 2017 году российские производители оружия, которые выигрывают от программы модернизации, введенной Владимиром Путиным. В итоге крупнейший продавец вооружения в России "Алмаз-Антей" ворвался в топ-10 мировых производителей в рейтинге SIPRI. Наращивает вооружение и Турция: планы президента Реджепа Тайипа Эрдогана сделать страну более независимой от импорта оружия дали прирост турецкому ВПК в 24 процента.

По оценкам исследователей из Стокгольма, в лидерах производителей оружия оказались и три китайские компании. Но, поскольку они публикуют мало достоверных данных о своих продажах, то не были включены в этот список.

Четыре немецких компании

Среди ста крупнейших производителя оружия в мире оказались 4 немецких фирмы. Вместе с Rheinmetall AG это компании Thyssenkrupp и Krauss-Maffei Wegmann, которые производят подлодки, корабли, танки и бронеавтомобили для бундесвера, а также продают это вооружение за границу.

Все эти три компании нарастили свою прибыль в 2017 году. Новичком в рейтинге SIPRI стала фирма Hensoldt, расположенная неподалеку от Мюнхена. Она производит радиолокаторы и датчики для боевых систем. В общей сумме ВПК играет весьма ограниченную роль во внешней торговле Германии - его продукция составляет менее 1 процента от экспорта ФРГ.

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