 SIPRI: Производство оружия в России и США бьет рекорды | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 09.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

SIPRI: Производство оружия в России и США бьет рекорды

На рынке торговли оружием концерны из США остаются абсолютным лидером. Согласно докладу SIPRI, они доминируют в списке ста крупнейших производителей оружия. Немецкие компании - лишь в середине списка.

Немецкие танки Leopard 2 экспортируются в ряд стран мира

Немецкие танки Leopard 2 экспортируются в ряд стран мира

Американские компании разделили между собой более половины мирового рынка вооружений. Таковы результаты нового исследования Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). На первом месте в списке ста крупнейших производителей оружия по-прежнему находится неоспоримый лидер среди концернов США - Lockheed Martin.

Ни одна из других компаний отрасли не получила столь высокую выручку в 2017 году: она составила 44 миллиарда долларов США. Менее десятой части от этой цифры у крупнейшей немецкой оборонной компании Rheinmetall AG со штаб-квартирой в Дюссельдорфе. С продажами в объеме 3,4 миллиарда долларов она занимает 25 место в списке .

Второе место у Boeing

Успех лидера Lockheed Martin основан в первую очередь на крупном госзаказе Пентагона, для которого концерн производит различное вооружение. Например, истребитель F-35 "Молния" или транспортный самолет С-130 "Геркулес".

F-35 Молния от Lockheed Martin

F-35 "Молния" от Lockheed Martin

Вторым производителем вооружения в мире является авиастроительная компания Boeing. В июле она получила заказ от Дональда Трампа на строительство двух новых президентских авиалайнеров Air Force One. Трамп выторговал цену в 3,9 миллиарда долларов и отказался от прежнего бело-голубого дизайна самолетов.

Гонка за лучшее вооружение

Наиболее солидный заказчик в области американского ВПК - это Пентагон, который постоянно нуждается в новом вооружении и может позволить себе крайне дорогие заказы, например, авианосцы. Гонка вооружений с такими странами как Россия и Китай подогревает торговлю: так, сейчас Lockheed Martin разрабатывает дорогую гиперзвуковую ракету, которую не могут засечь традиционные радиолокационные системы.

Россия и Китай уже располагают подобными ракетами дальнего действия, скорость которых в несколько раз превышает скорость звука. Между тем, гонка вооружений охватывает и космос, в котором Дональд Трамп намерен доминировать с его новыми Космическими войсками (президент США предложил создать их в марте этого года. - Ред.). В следующем году США намерены потратить на вооружение рекордную сумму в 716 миллиардов долларов.

На ведущие места в списке топ-производителей вооружений попали лишь немногие европейские компании, среди которых - авиаконцерн Airbus, частично расположенный в Германии. Airbus производит неоднократно подвергавшийся критике за поломки военно-транспортный самолет A400M.

Крупнейшим производителем оружия в Западной Европе осталась Великобритания, за ней следует Франция. Британский мегаконцерн BAE Systems, насчитывающий более 83 тысяч сотрудников - единственный, кто вошел в топ-5 производителей мира. BAE Systems в настоящий момент участвует в производстве европейского истребителя типа Eurofighter Typhoon, который, например, продается и в Саудовскую Аравию.

Контекст

На заседании министров обороны НАТО в Брюсселе США предоставили союзникам информацию о нарушении Россией договора о ракетах средней дальности, определяющего безопасность в Европе. (04.10.2018)

Министерство обороны ФРГ признало удручающую ситуацию с новой военной техникой в германской армии. Из 97 новых единиц крупногабаритной техники, поставленной в бундесвер в 2017 году, к эксплуатации пригодны лишь 38. (31.10.2018)

Российские и турецкие компании на подъеме

Значительно прибавили в 2017 году российские производители оружия, которые выигрывают от программы модернизации, введенной Владимиром Путиным. В итоге крупнейший продавец вооружения в России "Алмаз-Антей" ворвался в топ-10 мировых производителей в рейтинге SIPRI. Наращивает вооружение и Турция: планы президента Реджепа Тайипа Эрдогана сделать страну более независимой от импорта оружия дали прирост турецкому ВПК в 24 процента.

По оценкам исследователей из Стокгольма, в лидерах производителей оружия оказались и три китайские компании. Но, поскольку они публикуют мало достоверных данных о своих продажах, то не были включены в этот список.

Четыре немецких компании

Среди ста крупнейших производителя оружия в мире оказались 4 немецких фирмы. Вместе с Rheinmetall AG это компании Thyssenkrupp и Krauss-Maffei Wegmann, которые производят подлодки, корабли, танки и бронеавтомобили для бундесвера, а также продают это вооружение за границу.

Все эти три компании нарастили свою прибыль в 2017 году. Новичком в рейтинге SIPRI стала фирма Hensoldt, расположенная неподалеку от Мюнхена. Она производит радиолокаторы и датчики для боевых систем. В общей сумме ВПК играет весьма ограниченную роль во внешней торговле Германии - его продукция составляет менее 1 процента от экспорта ФРГ.

Смотрите также:

  • Ein Eurofighter der Bundeswehr hebt ab (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Долго и дорого, или Eurofighter

    Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта - в разработке участвовали несколько европейских стран - ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.

  • Bundeswehrmitarbeiter warten Jagdflugzeuge des Typs Tornado (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    "Торнадо", который летает только днем

    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

  • Deutschland Transall-Maschinen sollen für Abschiebungen eingesetzt werden (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 11:56
Now live
11:56 мин

Девушка в казарме: трудно ли быть солдатом в бундесвере?

Контекст

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

20 лет бундесвер испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации. DW - о проблемах армии ФРГ. (20.02.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самая опасная ракета: Трамп и Путин все ближе к новой гонке вооружений - DW Новости  

Девушка в казарме: трудно ли быть солдатом в бундесвере?  

Существует ли новое оружие Путина?  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Порошенко пообещал не переносить президентские выборы в Украине  

Число погибших при бунте в таджикской колонии выросло до 47 человек  

Россию подозревают в причастности еще к двум резонансным смертям в Великобритании  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно