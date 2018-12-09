SIPRI: Продажи российского оружия остаются стабильными

Совокупный объем продаж десяти российских компаний - поставщиков и производителей оружия и военной техники, входящих в топ-100 рейтинга SIPRI, в 2018 году вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 36,2 млрд долларов США. Об этом сообщается в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 9 декабря.

При этом доля продаж российских компаний в общем объеме ста крупнейших военных концернов мира, охваченных исследованием, составила 8,6 процента. Это на 1,1 процента меньше, чем в 2017 году, что эксперты объясняют существенным ростом мировых продаж в целом при стабильных показателях российских компаний и увеличении совокупного оборота ВПК стран Европы и США. Тем не менее Россия удержалась в мировом рейтинге на второй позиции после США, хотя ее отделяют от третьей строчки, на которой находится Великобритания, всего 0,2 процента.

"Алмаз-Антей" вошел в топ-10 рейтинга SIPRI

При этом десять российских концернов, попавших в топ-100, показали неоднородные результаты. Продажи одной половины из них выросли, а другой - упали. В первую десятку списка вошел только крупнейший производитель вооружений в России госконцерн "Алмаз-Антей", заняв девятую строчку. Его доля от общего оборота продаж российских компаний, охваченных исследованием, составила 27 процентов.

Система ПВО "Бук-2М" производства концерна "Алмаз-Антей"

В 2018 году концерн продолжил тенденцию предыдущих лет и увеличил продажи на 18 процентов, поставив вооружений на 9,6 млрд долларов США. "Этот рост объясняется не только высоким спросом на внутрироссийском рынке, но и выросшим экспортом, в частности, зенитных ракетных комплексов С-400", - пояснила специалист SIPRI по исследованию вооружений и военных расходов Александра Куимова. "Алмаз-Антей" напрямую выиграл от увеличения российским правительством бюджета на закупки вооружений в рамках плана по модернизации ВПК: в 2009 году госконцерн занимал лишь 24-ю строчку рейтинга.

В то же время продажи холдинга "Вертолеты России" в 2018 году снизились на 30 процентов до 1,8 млрд долларов. За один год его рейтинг упал с 37 до 52-го места в топ-100. Существенно сократился оборот у КРЭТ (на 16 процентов) и OAK (на 12 процентов). Все десять российских компаний ВПК, входящих в топ-100, являются собственностью государства и сильно зависят от внутреннего спроса, подчеркивается в докладе.

Согласно задачам президента РФ Владимира Путина по конверсии оборонной промышленности, сформулированным в 2016 году, к 2020 году доля гражданской продукции в оборонной промышленности должна составить 17 процентов, к 2025 году - 30 процентов, а к 2030-му - 50 процентов. Между тем, как отмечает SIPRI, оценить эффективность выполнения этого плана пока сложно.

Lockheed Martin F-35 "Молния" на авиасалоне Ле-Бурже

США укрепили лидерские позиции

Общая сумма поставок вооруженийи связанных с ними услуг ста компаниями из списка SIPRI в 2018 году составила 420 млрд долларов, что на 4,6 процента превысило показатель предыдущего года. В целом с 2002 года этот рынок вырос на 47 процентов. В своих исследованиях институт не учитывает показатели китайских концернов, поскольку не располагает надежными данными.

Абсолютным лидером на рынке вооружений остаются США. При этом впервые с 2002 года (когда SIPRI включил в свои исследования Россию) все пять ведущих позиций списка заняли американские концерны: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon and General Dynamics. На них пришлось 35 процентов от продаж всех топ-100 компаний списка на сумму 148 млрд долларов. Всего же у США больше половины этого рынка - 59 процентов (246 млрд долларов). По сравнению с 2017 годом прирост составил 7,2 процента.

Главной тенденцией 2018 года на американском рынке вооружений эксперты называют слияние компаний. Например, как Northrop Grumman, так и General Dynamics совершили многомиллионные сделки по слиянию и приобретению активов. Это обусловлено политикой президента США Дональда Трампа, в 2017 году запланировавшего модернизацию ядерных сил страны.

"Компании в США готовятся к новой программе по модернизации вооружений, - напомнил директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флёран. - Концерны объединяются, чтобы расширить свои мощности для производства нового поколения систем вооружения и увеличить свои шансы на получение госконтрактов".

Четыре немецких компании

В перечень ста крупнейших производителей оружия и военной техники в мире вновь вошли четыре немецких концерна: Rheinmetall AG, Krauss-Maffei Wegmann, Thyssenkrupp и Hensoldt, которые производят подлодки, корабли, танки и бронемашины, радиолокаторы и датчики боевых систем для бундесвера, а также продают эти вооружения за границу. На их долю пришлось 2 процента рынка, а суммарный оборот по итогам 2018 года уменьшился на 3,8 процента до 8,4 млрд долларов. Причиной этого снижения стал концерн Thyssenkrupp, чьи продажи упали на 19 процентов по сравнению с 2017 годом, что эксперты объясняют обычными годовыми колебаниями в сфере сбыта военных кораблей.

Всего в топ-100 вошли 27 европейских компаний, которые вместе получили почти четверть от всего рынка. Восемь из них - британские, шесть - французские, четыре - немецкие, две - итальянские. Из Украины, Польши, Швеции, Швейцарии и Испании в рейтинг попало по одной компании. Airbus Group и MBDA считаются транснациональными.

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