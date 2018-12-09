 SIPRI: Продажи российского оружия остаются стабильными | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 08.12.2019

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Россия

SIPRI: Продажи российского оружия остаются стабильными

Согласно докладу SIPRI, Россия в 2018 году удержалась на втором месте по продаже оружия. Американские концерны заняли пять главных позиций в топ-100 компаний на рынке вооружений.

ЗРК С-400

ЗРК С-400

Совокупный объем продаж десяти российских компаний - поставщиков и производителей оружия и военной техники, входящих в топ-100 рейтинга SIPRI, в 2018 году вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 36,2 млрд долларов США. Об этом сообщается в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 9 декабря.

При этом доля продаж российских компаний в общем объеме ста крупнейших военных концернов мира, охваченных исследованием, составила 8,6 процента. Это на 1,1 процента меньше, чем в 2017 году, что эксперты объясняют существенным ростом мировых продаж в целом при стабильных показателях российских компаний и увеличении совокупного оборота ВПК стран Европы и США. Тем не менее Россия удержалась в мировом рейтинге на второй позиции после США, хотя ее отделяют от третьей строчки, на которой находится Великобритания, всего 0,2 процента.

"Алмаз-Антей" вошел в топ-10 рейтинга SIPRI

При этом десять российских концернов, попавших в топ-100, показали неоднородные результаты. Продажи одной половины из них выросли, а другой - упали. В первую десятку списка вошел только крупнейший производитель вооружений в России госконцерн "Алмаз-Антей", заняв девятую строчку. Его доля от общего оборота продаж российских компаний, охваченных исследованием, составила 27 процентов.

Система ПВО Бук-2М производства концерна Алмаз-Антей

Система ПВО "Бук-2М" производства концерна "Алмаз-Антей"

В 2018 году концерн продолжил тенденцию предыдущих лет и увеличил продажи на 18 процентов, поставив вооружений на 9,6 млрд долларов США. "Этот рост объясняется не только высоким спросом на внутрироссийском рынке, но и выросшим экспортом, в частности, зенитных ракетных комплексов С-400", - пояснила специалист SIPRI по исследованию вооружений и военных расходов Александра Куимова. "Алмаз-Антей" напрямую выиграл от увеличения российским правительством бюджета на закупки вооружений в рамках плана по модернизации ВПК: в 2009 году госконцерн занимал лишь 24-ю строчку рейтинга.

В то же время продажи холдинга "Вертолеты России" в 2018 году снизились на 30 процентов до 1,8 млрд долларов. За один год его рейтинг упал с 37 до 52-го места в топ-100. Существенно сократился оборот у КРЭТ (на 16 процентов) и OAK (на 12 процентов). Все десять российских компаний ВПК, входящих в топ-100, являются собственностью государства и сильно зависят от внутреннего спроса, подчеркивается в докладе.

Согласно задачам президента РФ Владимира Путина по конверсии оборонной промышленности, сформулированным в 2016 году, к 2020 году доля гражданской продукции в оборонной промышленности должна составить 17 процентов, к 2025 году - 30 процентов, а к 2030-му - 50 процентов. Между тем, как отмечает SIPRI, оценить эффективность выполнения этого плана пока сложно.

Lockheed Martin F-35 Молния на авиасалоне Ле-Бурже

Lockheed Martin F-35 "Молния" на авиасалоне Ле-Бурже

США укрепили лидерские позиции

Общая сумма поставок вооруженийи связанных с ними услуг  ста компаниями из списка SIPRI в 2018 году составила 420 млрд долларов, что на 4,6 процента превысило показатель предыдущего года. В целом с 2002 года этот рынок вырос на 47 процентов. В своих исследованиях институт не учитывает показатели китайских концернов, поскольку не располагает надежными данными.

Абсолютным лидером на рынке вооружений остаются США. При этом впервые с 2002 года (когда SIPRI включил в свои исследования Россию) все пять ведущих позиций списка заняли американские концерны: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon and General Dynamics. На них пришлось 35 процентов от продаж всех топ-100 компаний списка на сумму 148 млрд долларов. Всего же у США больше половины этого рынка - 59 процентов (246 млрд долларов). По сравнению с 2017 годом прирост составил 7,2 процента.

Контекст

На рынке торговли оружием концерны из США остаются абсолютным лидером. Согласно докладу SIPRI, они доминируют на рынке вооружений. Россия вышла на второе место, обогнав Великобританию. (10.12.2018)

США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция тратят больше средств на закупку оружия, чем все остальные страны мира вместе взятые, свидетельствует новый доклад SIPRI. (29.04.2019)

Россия вышла на второе место в мире по объемам экспорта вооружений, обогнав Великобританию, сообщает SIPRI. Карикатурист Сергей Елкин об особенностях российской торговли оружием. (10.12.2018)

Главной тенденцией 2018 года на американском рынке вооружений эксперты называют слияние компаний. Например, как Northrop Grumman, так и General Dynamics совершили многомиллионные сделки по слиянию и приобретению активов. Это обусловлено политикой президента США Дональда Трампа, в 2017 году запланировавшего модернизацию ядерных сил страны.

"Компании в США готовятся к новой программе по модернизации вооружений, - напомнил директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флёран. - Концерны объединяются, чтобы расширить свои мощности для производства нового поколения систем вооружения и увеличить свои шансы на получение госконтрактов".

Четыре немецких компании

В перечень ста крупнейших производителей оружия и военной техники в мире вновь вошли четыре немецких концерна: Rheinmetall AG, Krauss-Maffei Wegmann, Thyssenkrupp и Hensoldt, которые производят подлодки, корабли, танки и бронемашины, радиолокаторы и датчики боевых систем для бундесвера, а также продают эти вооружения за границу. На их долю пришлось 2 процента рынка, а суммарный оборот по итогам 2018 года уменьшился на 3,8 процента до 8,4 млрд долларов. Причиной этого снижения стал концерн Thyssenkrupp, чьи продажи упали на 19 процентов по сравнению с 2017 годом, что эксперты объясняют обычными годовыми колебаниями в сфере сбыта военных кораблей.

Всего в топ-100 вошли 27 европейских компаний, которые вместе получили почти четверть от всего рынка. Восемь из них - британские, шесть - французские, четыре - немецкие, две - итальянские. Из Украины, Польши, Швеции, Швейцарии и Испании в рейтинг попало по одной компании. Airbus Group и MBDA считаются транснациональными.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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