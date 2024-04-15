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Символ ганзейского Любека утонул в цветной пене

Лена Шмиц
15 апреля 2024 г.

В ганзейском Любеке прошла необычная пенная вечеринка. Архитектурный символ немецкого города превратили в арт-инсталляцию, для которой потребовались средство для мытья посуды и пищевые красители.

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Голштинские ворота в разноцветной пене - акция немецкой художницы Штефани Люнинг
Голштинские ворота в разноцветной пенеФото: Robert Vanis

Голштинские ворота - главный архитектурный символ ганзейского Любека, неофициальной столицы марципана. В воскресенье вечером, 14 апреля, легко узнаваемый силуэт этой немецкой достопримечательности погрузился в облака из мыльной пены пастельных оттенков. Акция художницы Штефани Люнинг (Stephanie Lüning) прошла в рамках актуальной экспозиции "Hello Lübeck" в Выставочном зале St. Annen, посвященной интерактивному современному искусству.

Голштинские ворота в разноцветной пене - акция немецкой художницы Штефани Люнинг
Инсталляция в Любеке - первая акция Штефани Люнинг на севере ГерманииФото: Felix König/Fotoagentur 54°

Для своей арт-инсталляции художница из Шверина, окончившая Дрезденскую высшую школу искусств, использовала биологически разлагаемое средство для мытья посуды и пищевые красители, а также 1000 литров воды, генераторы пены и вентиляторы. Из-за погодных условий акцию в Любеке пришлось отложить на несколько часов - чтобы пена не разлетелась по всему городу и не мешала автомобилистам, ветер не должен был превышать 39 км/ч. Но ожидание стоило того и вызвало восторг у публики.

"Пенная вечеринка" у Голштинских ворот
"Пенная вечеринка" у Голштинских ворот продлилась два часаФото: Felix König/Fotoagentur 54°

Пенные ландшафты в европейских городах

Городские ворота Любека - памятник поздней готики, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они входили в систему крепостных городских укреплений. Сейчас в них размещен музей истории города. Художницу вдохновила надпись "Concordia Domi, Foris Pax" ("Согласие внутри, мир снаружи") с внешней стороны ворот.

Голштинские ворота в Любеке во время художественной акции Штефани Люнинг
Голштинские ворота - памятник кирпичной готикиФото: Robert Vanis

"Поскольку в моих работах из пены речь идет о внешнем и внутреннем, форме и контрформе, а Голштинские ворота - сооружение для входа в город, дошедшее до нас из прошлого, я нашла это место особенно подходящим для инсталляции - как формально, так и символически", - объяснила Штефани Люнинг в интервью изданию Hamburger Abendblatt. Разноцветная пена, цветной лед или воск - она предпочитает экспериментировать с необычными художественными материалами и техниками. Таким образом художница исследует жанровые границы живописи, а также предоставляет публике возможность стать свидетелем создания арт-объектов и испытать искусство всеми органами чувств.

Перформанс в Любеке - не первая такая акция Штефани Люнинг. Свои цветные скульптуры из пены, которые возникают в присутствии посетителей, художница уже демонстрировала в Австрии, Великобритании, Бельгии. Норвегии, Франции, где она, в частности, погрузила в пену площадь у парижского Центра Помпиду. Поскольку пена имеет свободную, неопределенную форму, она образует захватывающий контраст со статичной и зачастую громоздкой архитектурой.

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