Шойгу отменил приказы Сердюкова о рассекречивании военных документов "как неактуальные"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отменил приказы своего предшественника на этом посту Анатолия Сердюкова, касающиеся рассекречивания документов периода Великой Отечественной войны, - "как неактуальные". Указ Шойгу от ноября 2020 года размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В российском оборонном ведомстве в среду, 24 марта, выступили с заверением, что новое постановление не означает закрытия архивов.

Предыдущий документ от 8 мая 2007 года затрагивал период с 1941 по 1945 годы. Новый приказ Шойгу распространяется уже на Вторую мировую войну - с 1939 по 1945 годы, уверяют в Минобороны.

Второй отмененный указ - от 30 мая 2009 года - касался поправок Сердюкова относительно Архивной службы ВС РФ.

Обвинения в адрес Сердюкова и амнистия

Анатолий Сердюков возглавлял министерство обороны России с 2007 по 2012 годы. Его отправили в отставку в ходе расследования дела о махинациях в компании "Оборонсервис". В декабре 2013 года Сердюкову предъявили официальное обвинение по делу о халатности, согласно которому от его действий государство понесло ущерб на сумму 56 млн рублей. Экс-министр своей вины не признал. В марте 2014 года он был амнистирован органами следствия на основании амнистии, объявленной в честь 20-летия Конституции РФ.

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