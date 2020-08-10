После жатвы. "Щетинистые поля" в Германии (фото)

Немецкие ландшафты после жатвы

На этих немецких полях росли пшеница, рожь, овес и другие зерновые культуры. Сейчас, в начале августа, урожай уже почти везде убран - теперь на них, так сказать, накрыт стол для зверей и птиц, да и сами по себе выглядят такие ландшафты вполне живописно. Эти европейские косули обитают где-то в Бранденбурге.