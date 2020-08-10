 После жатвы. ″Щетинистые поля″ в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 10.08.2020

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По Германии

После жатвы. "Щетинистые поля" в Германии (фото)

"Щетинистое поле" (Stoppelfeld) - если перевести дословно, так немцы называют эти сельские ландшафты после жатвы. На них сейчас можно увидеть много всего интересного.

  • Европейские косули на поле в Бранденбурге

    Немецкие ландшафты после жатвы

    На этих немецких полях росли пшеница, рожь, овес и другие зерновые культуры. Сейчас, в начале августа, урожай уже почти везде убран - теперь на них, так сказать, накрыт стол для зверей и птиц, да и сами по себе выглядят такие ландшафты вполне живописно. Эти европейские косули обитают где-то в Бранденбурге.

  • Ринтельн

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Тюки соломы на поле около нижнесаксонского города Ринтельна.

  • Вадерсло

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Комбайн на поле в коммуне Вадерсло в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Маркгрёнинген, 2017 года

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Такие забеги по жнивью традиционно проходят в конце августа около баден-вюртембергского города Маркгрёнингена. Однако в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции народный праздник пришлось отметить.

  • Одербрух

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Серая цапля утром над убранным полем в бранденбургском Одербрухе - внутренней дельте реки Одер.

  • Канцах

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Прогулка на лошадях по жнивью в баден-вюртембергской коммуне Канцах.

  • Верхняя Швабия

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Ястреб охотится над полем в Верхней Швабии (Баден-Вюртемберг), точнее - настоящий канюк, он же - сарыч.

  • Бетценвайлер

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Зайцы-русаки соревнуются в спринте по полю в баден-вюртембергской коммуне Бетценвайлер.

  • Меркиш-Одерланд

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Чтобы обнаружить серую куропатку посреди такого поля, нужно очень внимательно присмотреться. Эта фотография сделана в районе Меркиш-Одерланд.

  • Хайдесхайм

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Этот охотник выслеживает не куропаток, а гусей где-то в земле Рейнланд-Пфальц. На некоторые виды гусей охота здесь запрещена весь год. На некоторые виды разрешена лишь два-три месяца. Однако на молодых нильских гусей можно охотиться в любое время, так как эти гуси являются инвазивным видом и причиняют большой ущерб фермерам, а также вытесняют других водоплавающих.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Европейские косули на поле в Бранденбурге

    Немецкие ландшафты после жатвы

    На этих немецких полях росли пшеница, рожь, овес и другие зерновые культуры. Сейчас, в начале августа, урожай уже почти везде убран - теперь на них, так сказать, накрыт стол для зверей и птиц, да и сами по себе выглядят такие ландшафты вполне живописно. Эти европейские косули обитают где-то в Бранденбурге.

  • Ринтельн

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Тюки соломы на поле около нижнесаксонского города Ринтельна.

  • Вадерсло

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Комбайн на поле в коммуне Вадерсло в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Маркгрёнинген, 2017 года

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Такие забеги по жнивью традиционно проходят в конце августа около баден-вюртембергского города Маркгрёнингена. Однако в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции народный праздник пришлось отметить.

  • Одербрух

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Серая цапля утром над убранным полем в бранденбургском Одербрухе - внутренней дельте реки Одер.

  • Канцах

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Прогулка на лошадях по жнивью в баден-вюртембергской коммуне Канцах.

  • Верхняя Швабия

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Ястреб охотится над полем в Верхней Швабии (Баден-Вюртемберг), точнее - настоящий канюк, он же - сарыч.

  • Бетценвайлер

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Зайцы-русаки соревнуются в спринте по полю в баден-вюртембергской коммуне Бетценвайлер.

  • Меркиш-Одерланд

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Чтобы обнаружить серую куропатку посреди такого поля, нужно очень внимательно присмотреться. Эта фотография сделана в районе Меркиш-Одерланд.

  • Хайдесхайм

    Немецкие ландшафты после жатвы

    Этот охотник выслеживает не куропаток, а гусей где-то в земле Рейнланд-Пфальц. На некоторые виды гусей охота здесь запрещена весь год. На некоторые виды разрешена лишь два-три месяца. Однако на молодых нильских гусей можно охотиться в любое время, так как эти гуси являются инвазивным видом и причиняют большой ущерб фермерам, а также вытесняют других водоплавающих.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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