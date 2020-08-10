После жатвы. "Щетинистые поля" в Германии (фото)

"Щетинистое поле" (Stoppelfeld) - если перевести дословно, так немцы называют эти сельские ландшафты после жатвы. На них сейчас можно увидеть много всего интересного.
В восточногерманском регионе Шпревальд производят не только хрустящие соленые огурчики и аппетитную квашеную капусту, но и очень полезное льняное масло.
Трактор - это не только сельскохозяйственная техника, но и средство передвижения в кинотеатр.
В Германии сейчас дружно цветут подсолнухи, так что самое время присмотреться и осмотреться.
Предлагаем отправиться в небольшое путешествие по осенним виноградникам в Германии - на Мозеле, Рейне, Аре и в других живописных местах.
Такие поля в Германии - большая редкость. Для возделывания снотворного мака необходимо специальное разрешение властей.
Пфальц - один из крупнейших винодельческих регионов Германии. Растет здесь не только виноград, но и миндаль, цветением которого можно будет любоваться в ближайшие недели.
Когда начинают цвести маки, их непременно хочется сфотографировать, а сейчас - самый сезон.
Осень - лучшее время для тех, кто любит фотографировать туманные ландшафты и окутанные дымкой достопримечательности. Мы сделали подборку таких снимков из Германии.