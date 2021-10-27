 Сенат Италии отклонил закон об уголовном наказании за гомофобию | Новости из Германии о Европе | DW | 27.10.2021

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Европа

Сенат Италии отклонил закон об уголовном наказании за гомофобию

Спорный законопроект о введении уголовной ответственности за гомофобию провалился в Сенате Италии. Его поддержал 131 депутат, тогда как 154 высказались против.

ЛГБТ-активисты перед зданием Сената Италии (фото из архива)

ЛГБТ-активисты перед зданием Сената Италии (фото из архива)

Сенат Италии отклонил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за гомофобию. На заседании верхней палаты итальянского парламента в среду, 27 октября, 154 депутата проголосовали против этой инициативы социал-демократов, тогда как поддержал ее 131 парламентарий.

Проект закона предусматривал приравнивание дискриминации из-за сексуальной ориентации и идентичности к расизму. За него предлагалось ввести наказание вплоть до лишения свободы.

Осенью 2020 года законопроект поддержала нижняя палата парламента. Голосование в Сенате несколько раз откладывалось из-за отсутствия компромисса между сторонниками и противниками законопроекта. В результате партии правого толка "Лига" и "Братья Италии" инициировали тайное голосование, завершившееся победой противников запрета гомофобии.

Глава МИД Италии назвал решение Сената позором

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал исход голосования в Сенате позором. Представитель социал-демократов Энрико Летта написал в Twitter, что противники законопроекта "хотят остановить будущее и отбросить Италию назад". "Но страна - на другой стороне. И уже скоро это станет очевидно", - добавил Летта.

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    Автор: Виктор Вайц


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