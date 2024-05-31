Секс между соседями - в Германии не редкость

Чуть ли не в каждом десятом случае добрососедские отношения в Германии заканчиваются постелью. Таков результат репрезентативного опроса, проведенного интернет-платформой myHomebook совместно с институтом маркетинговых исследований Innofact в честь Дня соседей, который отмечается в странах Европы в последнюю пятницу мая.

В онлайн-опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 79 лет, проживающих в Германии. Так, 8,4 процента респондентов признались, что уже занимались сексом с соседом или соседкой или крутили с ними тайный роман. Среди мужчин было больше утвердительных ответов, чем среди женщин - 9,8% и 7% соответственно. Если говорить о возрасте, то среди людей от 18 до 39 лет 12% заявили, что у них уже были интимные отношения с кем-то из соседей. Если учесть, что, вероятно, не все готовы открыто признаться в подобных романах, то количество "незарегистрированных" случаев может оказаться еще выше.

Шумный секс грозит вызовом полиции?

В то же время плотские утехи могут стать и яблоком раздора между соседями. Причина - уровень допустимого шума. Ведь во время секса - с соседом или без - некоторые звуки могут быть весьма громкими. В этом случае, например, в многоквартирном доме, соседи могут обвинить в нарушении тишины и покоя и даже вызвать полицию. "Это действительно шум", - констатирует Томас Плистер (Thomas Pliester), специалист по праву в сфере недвижимости и аренды. В ответ на запрос от myHomebook он пояснил, что звуки во время секса не подпадают под моральную оценку "хорошего" или "плохого" шума, и поэтому его можно рассматривать как нарушение общественного порядка. Шум - это все, что хорошо слышно за пределами комнаты, и не имеет значения, исходит ли это от стиральной машины, музыкального центра или из спальни. Исключение из этого правила - звуки, издаваемые детьми, в том числе, детский плач. Это считается социально приемлемым и допускается в любое время суток.

Секс с соседом - "минусы" и "плюсы"

В соцсетях тема любовных утех между соседями обсуждается активно, особенно их возможные негативные последствия. То, что изначально начинается как захватывающая реализация личных фантазий, часто заканчивается волной осложнений. Например, под угрозой могут оказаться уже существующие отношения. Ведь раскрыть секрет могут не только другие наблюдательные соседи, но и сам новый партнер - случайно или намеренно. Кроме того, разовый секс с соседом может вызвать болезненные чувства и привести к психологической травме, если вдруг неожиданно перерастет в эмоциональную привязанность. Но также в дискуссиях обсуждаются и положительные моменты "секса по-соседски" - так, он может послужить толчком к переменам в уже существующих, возможно, проблематичных отношениях, или новым импульсом для сексуальной жизни.