Сборная Украины по футболу обыграла испанцев

Сборная Украины по футболу одержала победу над командой Испании в матче Лиги наций УЕФА. Встреча четвертой группы Лиги А, прошедшая во вторник, 13 октября, в Киеве, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Украины. Гол на 76-й минуте забил Виктор Цыганков.

Команда Андрея Шевченко одержала вторую победу в турнире и с шестью очками занимает третье место в группе. На втором месте также с шестью очками сборная Германии, сыгравшая уже третий матч вничью. На этот раз бундестимв домашнем матче довольствовалась ничьей со счетом 3:3 со сборной Швейцарии. Лидирует в группе с семью баллами сборная Испании.

В день матча сборных Украины и Испании в Киеве пришла неприятная для болельщиков новость: местная федерация футбола решила сократить присутствие зрителей с 30 до 15 процентов от вместимости стадиона. На такой шаг спортивные власти пошли после срочного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве. Оно связано с распространением коронавируса в украинской столице - сейчас город находится в так называемой "оранжевой зоне".

Смотрите также:

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Эти десять футбольных стадионов должны помочь Германии в борьбе за проведение чемпионата Европы 2024 года на территории ФРГ. Мюнхен. "Альянц Арена" (Allianz Arena). Домашний стадион клуба "Бавария". 71 тысяча сидячих мест. Эта цифра, а также данные по другим стадионам взяты из официальной заявки Немецкого футбольного союза.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Гамбург. "Фолькспаркштадион" (Volksparkstadion). Домашний стадион клуба "Гамбург". 51 852 места.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк" (Signal Iduna Park). Домашний стадион клуба "Боруссия" (Дортмунд). 65 829 сидячих мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Штутгарт. "Мерседес-Бенц-Арена" (Mercedes-Benz Arena). Домашний стадион клуба "Штутгарт". 54 812 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Франкфурт-на-Майне. "Коммерцбанк-Арена" (Commerzbank-Arena). Домашний стадион клуба "Айнтрахт". 48 500 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Дюссельдорф. "Эсприт Арена" (Esprit Arena). Домашний стадион клуба "Фортуна". 54 600 мест (после планируемого расширения).

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Кельн. Стадион "Рейн Энерги" (RheinEnergie-Stadion). Домашний стадион клуба "Кельн". 46 195 мест.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Гельзенкирхен. "Фельтинс-Арена" (Veltins-Arena). Домашний стадион клуба "Шальке". 54 442 места.

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Лейпциг. "Ред Булл Арена" (Red Bull Arena). Домашний стадион клуба "Лейпциг". 57 тысяч мест (после планируемого расширения).

Стадионы, заявленные на чемпионат Европы 2024 года Берлин. Олимпийский стадион. Домашний стадион клуба "Герта" ("Херта"). 74 475 мест. Автор: Ефим Шуман

