 Сборная Украины по футболу обыграла испанцев | Новости из Германии об Украине | DW | 13.10.2020

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Украина

Сборная Украины по футболу обыграла испанцев

В турнире Лиги наций УЕФА украинские футболисты занимают третье место в своей группе и имеют шансы выйти в финальную стадию.

Виктор Цыганков прорывается к воротам

Виктор Цыганков прорывается к воротам

Сборная Украины по футболу одержала победу над командой Испании в матче Лиги наций УЕФА. Встреча четвертой группы Лиги А, прошедшая во вторник, 13 октября, в Киеве, завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Украины. Гол на 76-й минуте забил Виктор Цыганков.

Команда Андрея Шевченко одержала вторую победу в турнире и с шестью очками занимает третье место в группе. На втором месте также с шестью очками сборная Германии, сыгравшая уже третий матч вничью. На этот раз бундестимв домашнем матче довольствовалась ничьей со счетом 3:3 со сборной Швейцарии. Лидирует в группе с семью баллами сборная Испании.

В день матча сборных Украины и Испании в Киеве пришла неприятная для болельщиков новость: местная федерация футбола решила сократить присутствие зрителей с 30 до 15 процентов от вместимости стадиона. На такой шаг спортивные власти пошли после срочного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в Киеве. Оно связано с распространением коронавируса в украинской столице - сейчас город находится в так называемой "оранжевой зоне".

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    Автор: Ефим Шуман


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