Сборная Украины выбыла из чемпионата Европы по футболу

Сборная Украины завершила выступление на чемпионате Европы по футболу, заняв последнее место в своей группе. В последней своей игре она сыграла вничью с командой Бельгии.

На чемпионате Европы по футболу в Германии сборная Украины в среду, 26 июня, сыграла вничью с командой Бельгии со счетом 0:0. Таким образом, Украина завершила выступление на чемпионате, заняв последнее место в своей группе.

Сборной Украины просто не повезло

Перед стартом последней пары матчей в группе Е у всех четырех команд было по 3 очка в активе. При условии ничьей в параллельном матче третьего тура Украина не попадала в плей-офф при любом ином исходе, кроме победы. Накануне игры ставки букмекеров на ничейный исход в матче Словакия-Румыния рухнули до минимума. Такой результат гарантировал выход в плей-офф обеим этим сборным. Именно так они и сыграли.



Невероятно, но факт: Украина с четырьмя очками в активе покидает Евро-2024. Три другие команды группы Е с тем же показателем зачетных пунктов, но с лучшей разницей забитых и пропущенных мячей продолжат борьбу в плей-офф турнира.

Поддержка украинской сборной

Призыв главного тренера сборной Украины оказать команде поддержку в матче был услышан к третьей игре команды: согласно данным спортивных агентств, на 54-тысячном стадионе в Штутгарте был аншлаг, причем украинских болельщиков на трибунах было боле 11 тысяч, что превысило число фанатов из Бельгии.

Эта игра стала первой в истории украинской и бельгийской сборных. Бельгия в рейтинге ФИФА находится на третьем месте.

Сергей Ребров вынужденно не включил в состав двух ключевых игроков сборной – полузащитников Михаила Мудрика и Викторы Цыганкова, отдав предпочтение экспериментальной схеме 5-3-2 с Артемом Довбыком и Романом Яремчуком на острие. Не было в составе и лучшего игрока предыдущего матча Александра Зинченко.