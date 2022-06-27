 Ликвидация ядерной угрозы на Запорожской АЭС – ″Заповедник″ в отпуске, 3 неделя | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 14.08.2022

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Сатирическое шоу "Заповедник"

Ликвидация ядерной угрозы на Запорожской АЭС – "Заповедник" в отпуске, 3 неделя

– Мы когда прям внутрь станции танки ввели – атом стал мирный! Просто шелковый! – Наш подвиг на АЭС приведет к полураспаду Украины! Как уже привел к полному распаду моей полуличности! В кабаке аншлаг, Лавров поет об интервенции в Украину, русофобии и своих мечтах.

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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