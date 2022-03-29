 Кокаин для Лаврова. Полное эмбарго. Структурный капец - “Заповедник″, выпуск 216, 08.05.22 | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 08.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все сюжеты

Кокаин для Лаврова. Полное эмбарго. Структурный капец - “Заповедник", выпуск 216, 08.05.22

Репортаж с "освобожденных" территорий. Европа хочет ввести полное эмбарго на российскую нефть. Что останется от российской экономики.

Смотреть видео 13:23

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

Смотрите здесь или подписывайтесь на наш YouTube-канал.

Присоединяйтесь к нашим сообществам в InstagramFacebookTikTok"Одноклассники" и "В контакте".

Следите за последними новостями "Заповедника" в Twitter и Telegram.

Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

Другие сюжеты в медиатеке

Шойгу отправляет Соловьева на войну, а Макрон опять звонит Путину.

Шойгу дал интервью. Охота на нацпредателей. Есть ли друзья у России – "Заповедник", выпуск 210, 27.03.22 29.03.2022

Лавров ищет на базаре то, что можно выдать за победу. Кремль возмущен культурой отмены.

Список Мединского. Культура отмены. Признаки военного положения в России – "Заповедник", выпуск 211, 03.04.22 03.04.2022

Шойгу и Лавров с докладом об успехах российской армии. Байден и Шольц обсуждают, с кем еще можно вести переговоры.

Россию демилитаризируют. Парад санкций. Вперед в каменный век – "Заповедник", выпуск 209, 20.03.22 21.03.2022

Мир переформатировался, и мы выходим в эфир в новом формате. Гости ток-шоу: Путин, Песков, Лукашенко, Ким Чен Ын и др.

После нападения России на Украину – "Заповедник", выпуск 207, 06.03.22 06.03.2022

Другие сюжеты в рубрике: Сатирическое шоу "Заповедник"

В мясной лавке очередь из желающих полакомиться Украиной. Экскурс о том, сколько санкций надо, чтобы остановить Путина.

Мясная лавка Кремля. Санкции двойного назначения. Тотальный донос - "Заповедник", выпуск 215, 01.05.22 01.05.2022

Лавров и Шойгу выбирают пасхальный подарок для президента. Технический дефолт Союзного государства.

Просроченный торт для Путина. Психотравма Макрона. Останкинский зомбопарк - "Заповедник", выпуск 214, 24.04.22 24.04.2022

Спецоперация по уничтожению и пересылке боевой и бытовой техники.

Провокации "спецоперации". Путин и Лукашенко бегут на Луну. Кремлевский чат - "Заповедник", выпуск 213, 17.04.22 17.04.2022

Совещание по вопросам военных достижений. Володин, Лавров и Мишустин строят гробницу для своего фараона.

Новый план Кремля. Санкции – надолго. Могила для фараона – "Заповедник", выпуск 212, 10.04.22 10.04.2022

Читайте также

Handout Picture - Ukranian President Volodymyr Zelensky during his adress to thesecond morning of Russia 's attacks in Kyiv, Ukraine on february 25, 2022. Photo by Ukrainian prÃ©sident's office via ABACAPRESS.COM

Владимир Зеленский: Пришло время принять Украину в Евросоюз 26.02.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями субботы, 26 февраля.

(180524) -- BRUSSELS, May 24, 2018 () -- Photo taken on May 24, 2018 shows flags of Ukraine and European Union outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium. Ukrainian Prime Minister Volodymyr Groysman is on a visit to European Union here on Thursday. (/Ye Pingfan)(zjl) |

В ЕС признание независимости "ДНР" и "ЛНР" считают нарушением международного права 21.02.2022

На фоне наращивания российских войск на границе ситуация вокруг Украины накаляется. Запад пытается урегулировать ее дипломатическим путем. DW следит за событиями понедельника, 21 февраля.