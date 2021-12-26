 Гоп-стоп от Путина. Свежие политические ремейки. QR-код разворот – ″Заповедник″, выпуск 201, 23.01.22 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 23.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сатирическое шоу "Заповедник"

Гоп-стоп от Путина. Свежие политические ремейки. QR-код разворот – "Заповедник", выпуск 201, 23.01.22

Путин, Лавров и Шойгу забили стрелку Байдену за гаражами. Порошенко, Лукашенко, Токаев и другие в киносолянке по свежим новостям. Песня о политической воле в принятии закона о QR-кодах. Владимир Путин на приеме у логопеда. Смотрите в 201-м выпуске "Заповедника"!

Смотреть видео 12:59

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

Смотрите здесь или подписывайтесь на наш YouTube-канал.

Присоединяйтесь к нашим сообществам в InstagramFacebookTikTok"Одноклассники" и "В контакте".

Следите за последними новостями "Заповедника" в Twitter и Telegram.

Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

Другие сюжеты в медиатеке

Владимир Путин заполняет белые страницы истории России. Смотрите в 198-м выпуске Заповедника!

Новогодняя сказка о том, как царь Вован историю России переписывает – "Заповедник", выпуск 198, 26.12.21 26.12.2021

Репетиция отвлечения внимания от войск РФ на границе с Украиной. Смотрите в 192-м выпуске Заповедника!

Отвлекающий спектакль. Президентский детсад. QR-кодики и другие кошмарики – "Заповедник", выпуск 192, 14.11.21 14.11.2021

Вторжение в Украину. Лукашенко поет Би-Би-Си. Европа дегустирует локдаун - Заповедник, выпуск 194, 28.11.21

Вторжение в Украину. Лукашенко поет Би-Би-Си. Европа дегустирует локдаун - "Заповедник", выпуск 194, 28.11.21 28.11.2021

Мультик о двух старых друзьях Путине и Байдене. Смотрите в 196-м выпуске Заповедника!

Фальшивая встреча Путина и Байдена. Оплот стабильности. Улетные политики - "Заповедник", выпуск 196, 12.12.21 12.12.2021

Другие сюжеты в рубрике: Сатирическое шоу "Заповедник"

Фильм-катастрофа о политической стабильности в Казахстане. Смотрите в 200-м выпуске Заповедника!

В Казахстане поменяли замки. Ультиматум России к НАТО. Фокусы для народа - "Заповедник", выпуск 200, 16.01.22 16.01.2022

Путин, Байден, Меркель, Лукашенко и другие в нашей ежегодной церемонии Синий филин.

Ежегодный фестиваль “Синий филин” - "Заповедник", выпуск 199, 09.01.22 09.01.2022

Господа! Давайте поднимем наши бокалы! Представляем дайджест наших лучших песен за прошлый год.

Лучшие песни Заповедник Шоу за 2021-й год 02.01.2022

Матрица от “Мачовски в сортире”. Смотрите в 197-м выпуске Заповедника!

Матрица Путина. Компромисс для НАТО. Вечеринка власти - "Заповедник", выпуск 197, 19.12.21 19.12.2021