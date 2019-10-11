 SAP передали в женские руки. Это премьера в большом бизнесе ФРГ | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 11.10.2019

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Экономика

SAP передали в женские руки. Это премьера в большом бизнесе ФРГ

Впервые компанию из главного немецкого биржевого индекса DAX возглавила женщина. Причем в области IT-технологий, где обычно доминируют мужчины. Какую роль сыграла женская квота?

Дженнифер Морган

Дженнифер Морган

Хорошо известный в России производитель программного обеспечения для управления предприятиями SAP - самая дорогая компания Германии. По биржевой капитализации она превосходит, к примеру, и технологического тяжеловеса Siemens, и страхового гиганта Allianz, и крупнейшего в мире автостроителя Volkswagen.

11 октября в фирме произошла смена руководства. И состоялась знаковая для большого бизнеса ФРГ премьера: впервые одну из 30 компаний, входящих в главный немецкий биржевой индекс DAX, возглавила женщина.

Дженнифер Морган - первая женщина во главе концерна из индекса DAX

После неожиданной отставки 58-летнего американца Билла МакДермотта, проработавшего в компании 17 лет и в течение последних почти десяти лет успешно ее возглавлявшего, SAP в тот же день назначила новое руководство. Отныне во главе правления будут стоять два главных исполнительных директора (CEO): 48-летняя американка Дженнифер Морган (Jennifer Morgan) и 39-летний немец Кристиан Клайн (Christian Klein).

Кристиан Клайн, Билл МакДермотт, Дженнифер Морган

Прежний и новые руководители SAP: Дженнифер Морган рядом с Биллом МакДермоттом и Кристианом Клайном

Это не первый руководящий тандем в истории SAP, но женщин на высших позициях в фирме никогда еще не было. Дженнифер Морган пришла в немецкую компанию, штаб-квартира которой находится в небольшом городке Вальдорфе вблизи Гейдельберга на юго-западе Германии, в 2004 году, а в 2017-м стала членом правления, отвечающим за облачные решения (Cloud Computing).

Именно на этом перспективном направлении она и сосредоточится в качестве одного из двух новых CEO. Кроме того, ей же поручена работа с клиентами и инвесторами на крупнейшем в мире рынке софта - в США, где и находится ее основное место жительства. А Кристиану Клайну предстоит, прежде всего, провести назревшую реструктуризацию компании.        

"Женщины на руководящих должностях должны стать нормой"

Курс акций SAP, выросший за последнее десятилетие примерно в три раза, после объявления о кадровых перестановках подпрыгнул на Франкфуртской бирже примерно на 8 процентов. Вместе с инвесторами положительно отреагировали на новость о смене поколений в самой успешной IT-компании Германии и немецкие СМИ. Все они особо подчеркивают, что Дженнифер Морган стала первой женщиной во главе концерна из высшей лиги бизнеса ФРГ.    

Штаб-квартира SAP в Вальдорфе

Штаб-квартира SAP в Вальдорфе

"Это сигнал для всех предприятий: такое возможно", - заявила предпринимательница Моника Шульц-Штрелов (Monika Schulz-Strelow), возглавляющая общественную организацию под названием "Женщин - в наблюдательные советы" (FidAR), выступающую за более широкое представительство женщин в руководящих органах немецких акционерных обществ.

15 лет назад, напомнила Моника Шульц-Штрелов в интервью агентству dpa, женщина впервые стала членом правления одного из концернов из индекса DAX, и вот теперь появилась первая председательница правления. "Надо повысить темпы: женщины во главе предприятий должны превратиться в обыденное явление", - заявила основательница FidAR. Она назвала SAP "образцом большого концерна, систематически привлекающего женщин в высшее руководство и тем самым раскрывающего их потенциал".

Женская квота введена в Германии только для наблюдательных советов АО

Для немецких IT-компаний такой подход вовсе не характерен. Согласно опубликованному летом этого года исследованию консалтинговой компании Ernst & Young (EY), в Германии в правлениях акционерных обществ, бизнес которых связан с информационными технологиями, сырьем, фармацевтикой или биотехнологией, женщины представлены наиболее слабо.

Контекст

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Существенно больше их в высшем оперативном руководстве телекоммуникационных, финансовых и логистических концернов. 

В любом случае на 1 июля 2019 года доля женщин в топ-менеджменте (правление и наблюдательный совет) 160 акционерных обществ, входящих в три главных немецких биржевых индекса DAX, MDax и SDax, была самой высокой за всю историю Германии, подсчитала EY: 8,7 процента (в 2015 году: 4,8 процента). На 640 топ-менеджеров мужчин приходилась 61 женщина. А вот CEO женского пола было всего три. Теперь, после назначения Дженнифер Морган, их четыре.

Ее карьерный рывок тем более знаменателен, что он не связан с женской квотой, предписанной в Германии по закону примерно ста крупнейшим акционерным компаниям. Квота распространяется только на наблюдательные советы. В этих контрольных органах как минимум 30 процентов должны составлять женщины. Для правлений, занимающихся оперативным руководством бизнеса, квот нет.

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