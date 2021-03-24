Самые выдающиеся евреи Германии

Ученые и писатели, политики и банкиры, художники и философы, - за 1700 лет Германия и немецкий язык стали родными для многих знаменитых евреев. Даже на 340 страницах книги "Мы - здесь!" о многих из них можно было рассказать лишь коротко. Мы решили представить всего двух из них, которые оказали огромное влияние не только на еврейскую и немецкую жизнь, но и на всю мировую историю.

Просвещенный еврей Мендельсон

Мозес (Моше, Моисей) Мендельсон (Moses Mendelssohn) родился в 1729 году в бедной семье, получил традиционное еврейское образование и 14-летним подростком, с одним узелком за плечами, отправился пешком в Берлин. Евреям жить в столице Пруссии дозволялось тогда только по особому разрешению. Его выхлопотал Мозесу владелец фабрики, изготовлявшей изделия из шелка. Мозес был сначала учителем его детей, потом конторщиком на фабрике, бухгалтером и со временем - совладельцем фабрики.

Мозес Мендельсон

Так он зарабатывал на жизнь (у него было десять детей, четверо из которых умерли в младенчестве), а его главным занятием были науки и языки. Он изучал философию и математику, немецкую литературу и латынь, тесно общался и дружил со многими видными учеными. Трижды его выдвигали в Прусскую академию наук, и дважды король вычеркивал из списков еврея Мендельсона, лишь в третий раз уступил. В 1763 году научный трактат Мозеса Мендельсона получил первый приз на конкурсе Прусской академии, победив "самого" Канта.

В 1770 году известный швейцарский богослов, протестантский пастор Иоганн Каспар Лафатер (Johann Caspar Lavater) публично потребовал от Мендельсона либо опровергнуть догматы христианства, либо, если тот не может этого сделать, самому креститься. Мозес Мендельсон оказался в очень трудном положении. Отрекаться от иудаизма он и не думал, но опровергать христианские догматы еврею, живущему, что называется, на птичьих правах в протестантской Пруссии, было очень опасно. Ответные открытые письма Мендельсона поражают и сегодня мудростью, тактом и убедительностью.

Суть аргументации Мендельсона заключалась совсем не в том, чтобы доказать, что какая-то религия "лучше" или "правильней" другой. Он говорил о значении веротерпимости, независимо от того, какой веры придерживается человек - как правило, веры своих родителей. Но это совсем не значит, что надо неуважительно относиться к вере других людей. Как раз поэтому, подчеркивал Мендельсон, иудаизму совершенно несвойственна миссионерская проповедь, подобная той, с которой к нему, еврею, обратился протестант Лафатер.

Эта совершенно новая для своего времени (шел XVIII век!) полемика в защиту веротерпимости - или толерантности, как сказали бы мы сегодня, - широко обсуждалась в протестантских кругах, и точка зрения Мендельсона многим показалась убедительной. В конце концов, Лафатер извинился перед ним за поставленный ультиматум.

Инициатор движения Хаскала

Выдающееся значение Мозеса Мендельсона заключается в том, что он стал инициатором движения Хаскала - еврейского просвещения. Это движение зародилось именно в Германии, впоследствии охватив весь еврейский мир. Суть Хаскалы, говоря несколько упрощенно, заключалась в том, чтобы ослабить культурно-религиозную обособленность евреев: они должны были учить языки стран, в которых жили, и светские науки, стремиться к гражданскому равноправию, носить европейскую одежду, выйти из мира гетто к общемировым ценностям.

Обложка книги "Мы - здесь!"

Зависело это, конечно, не только от евреев, но в очень значительной мере от тех стран, где они жили и где их подвергали дискриминации. Но Мендельсон подчеркивал: надо менять то, что сам можешь изменить, остальное придет.

При этом Мозес Мендельсон ни в коем случае не призывал к религиозной ассимиляции евреев. Он сам был верующим иудеем и стремился сохранить национально-религиозные особенности еврейского народа, не отказываясь от еврейских традиций, но приобщаясь к веяниям современного мира и достижениям цивилизации, интегрируясь в европейское общество.

Практически все последующие главенствующие направления и течения еврейской мысли берут начало в Хаскале, только одни (прежде всего, в Германии и Франции) доводили идеи просвещения до ассимиляторской крайности, другие (в России, Польше Литве) противостояли ассимиляции, обратившись к антиреформаторской ортодоксии. Потомки Мозеса Мендельсона принадлежат к первой группе. Четверо из его шести детей крестились. Крестились и внуки - в частности, композитор Феликс Мендельсон-Бартольди (Felix Mendelsohn-Bartoldi), автор знаменитого "Свадебного марша".

Альберт Эйнштейн – несостоявшийся президент Израиля

В семье ассимилировавшихся немецких евреев родился в 1879 году и Альберт Эйнштейн (Albert Einstein). На сохранившемся еврейском кладбище маленького швабского городка Бухау можно найти несколько надгробий с его фамилией. А первым известным его предком в общине был Борух (Барух) Мозес Эйнштейн, принятый в нее в XVII веке. Но родители Альберта были людьми нерелигиозными и даже отдали сына в католическую школу.

Однажды, устав от назойливых фотографов, Энйштейн показал им язык. Этот снимок стал культовым

Принято считать, что он был плохим учеником. Это легенда. Оценки, особенно по математике и физике, у юного Эйнштейна были отличными. Отставал он разве что только во французском. Но вот школьную (казарменную, как он говорил) дисциплину он ненавидел. "Школа, - писал Эйнштейн позже, - душила святую любознательность, которая, прежде всего, нуждается в свободе".

Он и из Германии эмигрировал в 1932 году, еще до прихода к власти национал-социалистов, не потому, что опасался грядущих преследований евреев (тогда мало кто представлял себе будущие масштабы Холокоста), а потому, что ненавидел послушную "фюреру" толпу, которая шла к власти. "Я презираю тех, кто любит маршировать в строю... - говорил Эйнштейн. - Я ненавижу героизм по команде, бессмысленную жестокость и отвратительную бессмысленность того, что называют патриотизмом".

После эмиграции в США великий физик (к тому времени уже давно лауреат Нобелевской премии) впервые по-настоящему обратился к еврейским проблемам. Важную роль сыграли здесь первые антисемитские законы "третьего рейха", еврейские погромы "хрустальной ночи" и последующее массовое уничтожение евреев. Альберт Эйнштейн приложил огромные усилия, чтобы вызволить из Германии свою двоюродную сестру Лину, но ему это так и не удалось. В 1942 году ее депортировали в концлагерь. Она погибла в Треблинке.

Тем временем Эйнштейн начал активно поддерживать сионистов, выступающих за создание еврейского государства, собирал деньги для колонистов в Палестине и для Иерусалимского университета... Когда в 1952 году Израиль предложил Альберту Эйнштейну стать президентом еврейского государства, он был глубоко тронут. И все-таки отказался. "Всю мою жизнь, - ответил он, - я занимался естественными науками. У меня нет ни природных способностей, ни опыта работы на какой-либо официальной должности. Так что я не соответствовал бы этому высокому предназначению, даже если бы мой возраст был бы не столь преклонным".

И добавил: "Этот факт огорчает меня тем больше, что моя связь с еврейским народом стала самой тесной моей человеческой привязанностью - с тех пор, как мне стало ясно, в каком ужасном положении находится наш народ..."

Смотрите также: