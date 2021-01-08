 Самая женская книга 2020 года | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.01.2021

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Культура и стиль жизни

Самая женская книга 2020 года

Пожалуй, такими были бы иконы, если бы их впервые начали писать в начале XXI века. И писала бы их женщина. И делала бы она это при помощи цифровых технологий.

The Race из цикла Light and Heavy, 2014 г.

"The Race" из цикла "Light and Heavy", 2014 г.

Эта книга вышла в берлинском издательстве КОСМОС в октябре прошлого года. И замечательным образом вписалась в 2020-й, обретя на фоне пандемии и всеобщей самоизоляции особые смыслы и назначения.

Альбом "Katerina Belkina - My Work Is My Personal Theatre" целиком и полностью посвящен, как можно догадаться из названия, творчеству Катерины Белкиной - фотохудожницы, родившейся в России и живущей в Берлине. Первая мысль, которая возникает при беглом просмотре книги, такова: наверное, такими были бы иконы, если бы их впервые начали писать в начале XXI века. И писала бы их женщина. И делала бы она это при помощи цифровых технологий.

Personal Identity из цикла Revival, 2016 г.

"Personal Identity" из цикла "Revival", 2016 г.

Очень часто в работах художницей используются два цвета: голубой и красный. Голубой - цвет неба, воздуха, пространства, а красный - цвет энергии, жизни. Оба они - традиционные цвета Девы Марии, объединяющие земное и небесное. Женщина - в центре большинства работ. Другой важный элемент - рука как символ силы, добра, присутствия божественного начала. 

Новое возрождение и новый духовный прогресс

Язык Белкиной универсален и понятен всем. В ее работах она постоянно отсылает созерцателя к творениям эпохи Возрождения. Слепое подчинение церковным догмам было позади. Человек видел себя в центре мироздания. Общение с богом не прекращалось, но изменилось. Для живописи характерно обращение к природе, к законам анатомии. Картины традиционной религиозной тематики становятся более реалистичными, оживленными. Именно Ренессанс с его антропоцентризмом особенно близок Катерине и служит для нее источником вдохновения. Ее "цитаты" знакомы зрителю, что-то похожее когда-то видевшему в альбомах по истории искусства. Однако "старые" образы обретают новую жизнь и современный язык. 

Duo из цикла Revival, 2015 г.

"Duo" из цикла "Revival", 2015 г.

The Sinner из цикла Revival, 2014 г.

"The Sinner" из цикла "Revival", 2014 г.

Вот как сама Катерина объясняет свой интерес к Ренессансу: "Высвобождение от влияния церкви, поиск индивидуальности, интерес к материальному живому миру. Если предположить, что начальной точкой этого процесса был Ренессанс, то финальной, вернее, многоточием стала поп-культура. Культура масс. Карл Ясперс назвал массовое искусство "упадком сущности искусства". Массовое же потребление приводит нас в тупик и входит в противоречие с главным предназначением. Revival же как новое возрождение показывает выход из программы потребительства и материализма в исследование себя как элемента целостного механизма мироздания. Обретение веры в новом контексте".  

По убеждению фотохудожницы, "грубый материализм ослабевает, и человечество все охотнее поворачивается к гуманизму и духовному прогрессу". "Самообразование и самораскрытие в контексте заботы об обществе, о мире в целом, становятся почти основными "хобби", - пишет Катерина Белкина в текстовом сопровождении к циклу своих работ под названием Revival. - Наша вера в высшие силы, в высшее предназначение - это жизненно неотъемлемая потребность психики, поэтому человек ищет новые ее воплощения или пытается трансформировать существующие. И поскольку человечество возвращается к этому поиску в процессе истории постоянно, такая цикличность выводит нас на новые ступени развития".

Разум и тело как две разные комнаты

Одна из вошедших в альбом серий Катерины Белкиной называется "Zweiraumwohnung" ("Двухкомнатная квартира"). В ней художница размышляет о диссонансе между телом и разумом человека: о том, насколько конечно наше материальное жизненное пространство, и о том, насколько бесконечно пространство, которое дарит нам наше воображение, а также технологии. 

11 Milliliter per Minute из серии Zweiraumwohnung, обложка книги, 2018 г.

"11 Milliliter per Minute" из серии "Zweiraumwohnung", обложка книги, 2018 г.

"Диапазон движений тела ограничен одним или двумя помещениями, а также дорогой между ними. Каждый наш день начинается с определенной рутинной последовательности действий. Разум же в это время решает глобальные мировые политические конфликты, участвует в информационных и настоящих войнах, переживает экономические кризисы, путешествует по всему миру и общается с людьми из любой точки земного шара, обрабатывает тонны информации о совершенно незнакомых нам людях и местах, - отмечает Катерина Белкина. - Как астронавт на космическом корабле, я просыпаюсь и принимаюсь за свою ежедневную рутину: работаю, забочусь о семье и доме, а в паузах "выхожу на орбиту" - в интернет. Где связываюсь со всем остальным миром".

Театр в названии книги и в творческом методе Белкиной

Чаще всего посетители выставок произведений Катерины Белкиной, по ее словам, задаются вопросом: это фотография или живопись? По словам художницы, творческий процесс делится на два этапа. Первый - фотографирование. Второй - комбинирование фотоматериала и рисование при помощи компьютера. Сколь многогранен этот процесс создания, столь же интересно созерцающему поэтапно разглядывать детали, узнавая в них что-то из прошлого, что-то из настоящего и что-то из себя самого.

"Любое произведение искусства - это спектакль, захватывающий и ведущий за собой зрителя, - уверена молодой немецкий философ, а также соиздатель книги Ани Менуа. - Так возникает отождествление: зритель узнает свою реальность в деталях картины и в композиции в целом. Этот процесс узнавания и сопереживания вызывает катарсис".

Enter из цикла Empty Spaces

"Enter" из цикла "Empty Spaces", 2011 г.

Bluebeard Jealousy из цикла Not a Man's World, 2007 г.

"Bluebeard Jealousy" из цикла "Not a Man's World", 2007 г.

Как пишет Ани Менуа, "в русском языке глагол "рисовать" не используется, когда речь идет о живописи, художник не рисует картины, а пишет". "В этом смысле Катерина Белкина пишет свои картины как пьесы, в которых методы и основы изобразительного искусства соединены с современными цифровыми техниками", - отмечает Менуа.

Очень часто для создания своих работ Катерина Белкина сама себя фотографирует. Этот процесс тоже похож на актерство: она играет чью-то роль, а для создания полного образа использует не голос или движение, а те изобразительные средства, которые доступны ей как художнице.

Тексты в книге - на трех языках: английском, немецком и русском. На сайте издательства можно найти более подробную информацию об альбоме.

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    Автор: Габи Ройхер, Наталия Королева


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