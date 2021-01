Самая женская книга 2020 года

Эта книга вышла в берлинском издательстве КОСМОС в октябре прошлого года. И замечательным образом вписалась в 2020-й, обретя на фоне пандемии и всеобщей самоизоляции особые смыслы и назначения.

Альбом "Katerina Belkina - My Work Is My Personal Theatre" целиком и полностью посвящен, как можно догадаться из названия, творчеству Катерины Белкиной - фотохудожницы, родившейся в России и живущей в Берлине. Первая мысль, которая возникает при беглом просмотре книги, такова: наверное, такими были бы иконы, если бы их впервые начали писать в начале XXI века. И писала бы их женщина. И делала бы она это при помощи цифровых технологий.

"Personal Identity" из цикла "Revival", 2016 г.

Очень часто в работах художницей используются два цвета: голубой и красный. Голубой - цвет неба, воздуха, пространства, а красный - цвет энергии, жизни. Оба они - традиционные цвета Девы Марии, объединяющие земное и небесное. Женщина - в центре большинства работ. Другой важный элемент - рука как символ силы, добра, присутствия божественного начала.

Новое возрождение и новый духовный прогресс

Язык Белкиной универсален и понятен всем. В ее работах она постоянно отсылает созерцателя к творениям эпохи Возрождения. Слепое подчинение церковным догмам было позади. Человек видел себя в центре мироздания. Общение с богом не прекращалось, но изменилось. Для живописи характерно обращение к природе, к законам анатомии. Картины традиционной религиозной тематики становятся более реалистичными, оживленными. Именно Ренессанс с его антропоцентризмом особенно близок Катерине и служит для нее источником вдохновения. Ее "цитаты" знакомы зрителю, что-то похожее когда-то видевшему в альбомах по истории искусства. Однако "старые" образы обретают новую жизнь и современный язык.

"Duo" из цикла "Revival", 2015 г.

"The Sinner" из цикла "Revival", 2014 г.

Вот как сама Катерина объясняет свой интерес к Ренессансу: "Высвобождение от влияния церкви, поиск индивидуальности, интерес к материальному живому миру. Если предположить, что начальной точкой этого процесса был Ренессанс, то финальной, вернее, многоточием стала поп-культура. Культура масс. Карл Ясперс назвал массовое искусство "упадком сущности искусства". Массовое же потребление приводит нас в тупик и входит в противоречие с главным предназначением. Revival же как новое возрождение показывает выход из программы потребительства и материализма в исследование себя как элемента целостного механизма мироздания. Обретение веры в новом контексте".

По убеждению фотохудожницы, "грубый материализм ослабевает, и человечество все охотнее поворачивается к гуманизму и духовному прогрессу". "Самообразование и самораскрытие в контексте заботы об обществе, о мире в целом, становятся почти основными "хобби", - пишет Катерина Белкина в текстовом сопровождении к циклу своих работ под названием Revival. - Наша вера в высшие силы, в высшее предназначение - это жизненно неотъемлемая потребность психики, поэтому человек ищет новые ее воплощения или пытается трансформировать существующие. И поскольку человечество возвращается к этому поиску в процессе истории постоянно, такая цикличность выводит нас на новые ступени развития".

Разум и тело как две разные комнаты

Одна из вошедших в альбом серий Катерины Белкиной называется "Zweiraumwohnung" ("Двухкомнатная квартира"). В ней художница размышляет о диссонансе между телом и разумом человека: о том, насколько конечно наше материальное жизненное пространство, и о том, насколько бесконечно пространство, которое дарит нам наше воображение, а также технологии.

"11 Milliliter per Minute" из серии "Zweiraumwohnung", обложка книги, 2018 г.

"Диапазон движений тела ограничен одним или двумя помещениями, а также дорогой между ними. Каждый наш день начинается с определенной рутинной последовательности действий. Разум же в это время решает глобальные мировые политические конфликты, участвует в информационных и настоящих войнах, переживает экономические кризисы, путешествует по всему миру и общается с людьми из любой точки земного шара, обрабатывает тонны информации о совершенно незнакомых нам людях и местах, - отмечает Катерина Белкина. - Как астронавт на космическом корабле, я просыпаюсь и принимаюсь за свою ежедневную рутину: работаю, забочусь о семье и доме, а в паузах "выхожу на орбиту" - в интернет. Где связываюсь со всем остальным миром".

Театр в названии книги и в творческом методе Белкиной

Чаще всего посетители выставок произведений Катерины Белкиной, по ее словам, задаются вопросом: это фотография или живопись? По словам художницы, творческий процесс делится на два этапа. Первый - фотографирование. Второй - комбинирование фотоматериала и рисование при помощи компьютера. Сколь многогранен этот процесс создания, столь же интересно созерцающему поэтапно разглядывать детали, узнавая в них что-то из прошлого, что-то из настоящего и что-то из себя самого.

"Любое произведение искусства - это спектакль, захватывающий и ведущий за собой зрителя, - уверена молодой немецкий философ, а также соиздатель книги Ани Менуа. - Так возникает отождествление: зритель узнает свою реальность в деталях картины и в композиции в целом. Этот процесс узнавания и сопереживания вызывает катарсис".

"Enter" из цикла "Empty Spaces", 2011 г.

"Bluebeard Jealousy" из цикла "Not a Man's World", 2007 г.

Как пишет Ани Менуа, "в русском языке глагол "рисовать" не используется, когда речь идет о живописи, художник не рисует картины, а пишет". "В этом смысле Катерина Белкина пишет свои картины как пьесы, в которых методы и основы изобразительного искусства соединены с современными цифровыми техниками", - отмечает Менуа.

Очень часто для создания своих работ Катерина Белкина сама себя фотографирует. Этот процесс тоже похож на актерство: она играет чью-то роль, а для создания полного образа использует не голос или движение, а те изобразительные средства, которые доступны ей как художнице.

Тексты в книге - на трех языках: английском, немецком и русском. На сайте издательства можно найти более подробную информацию об альбоме.

