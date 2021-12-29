 Самая красивая деревня Германии выглядит так (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 03.01.2022

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По Германии

Самая красивая деревня Германии выглядит так (фото)

Городок-деревня Штольберг расположен в федеральной земле Саксония-Анхальт, недалеко от границы с Чехией.

Голодок Штольберг

Штольберг • Эти снимки были сделаны в прошедшие выходные. Снега, как видно, в городке нет. Зима по всей Германии выдалась весьма теплая. В 2019 году популярный немецкий сайт Travelbook, посвященный путешествиям, провел опрос с целью выяснить, какая деревня в Германии является самой красивой. Подавляющее большинство пользователей проголосовало за Штольберг, расположенный в федеральной земле Саксония-Анхальт. При этом формально он является городом, а не деревней.

Город-деревня Штольберг

Город-деревня Штольберг знаменит своими старинными фахверковыми домиками

Многие здесь живут за счет туризма. В Штольберге есть несколько гостиниц, пансионов и других возможностей для размещения на пару дней. При населении в 1200 человек фахверковый городок может одновременно принять 900 гостей. Ежегодно в Штольберг приезжает более 300 тысяч туристов.

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    Автор: Максим Нелюбин


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