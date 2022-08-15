 Салман Рушди после ножевой атаки идет на поправку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.08.2022

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Мир

Салман Рушди после ножевой атаки идет на поправку

Известный писатель получил тяжелые ранения в ходе выступления в одном из университетов штата Нью-Йорк. США раскритиковали Иран за продолжавшиеся десятилетиями призывы к убийству Рушди.

На месте происшествия после нападения на Салмана Рушди

На месте происшествия после нападения на Салмана Рушди

Британо-индийский писатель Салман Рушди, получивший тяжелые ножевые ранения в одном из университетов штата Нью-Йорк на минувшей неделе, идет на поправку. "Несмотря на тяжелые, меняющие жизнь ранения, свойственное ему задорное и бунтарское чувство юмора не пострадало, - написал сын Рушди Зафар о состоянии отца в своем микроблоге в Twitter вечером в воскресенье, 14 августа.

По словам Зафара, 75-летний Салмана Рушди уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он также смог произнести несколько слов.

Мотивы злоумышленника по-прежнему неясны

Подозреваемый в нападении Хади Матар 12 августа нанес ножевые ранения Рушди, когда тот выступал в университете Чаутакуа в западной части штата Нью-Йорк. Мотивы злоумышленника остаются неизвестными. Интернет-порталы, ссылаясь на источники в спецслужбах Европы и Ближнего Востока, сообщили, чти Матар поддерживал контакт через соцсети с Корпусом стражей исламской революции в Иране. В то же время нет никаких улик, свидетельствующих о возможной причастности Ирана к нападению на Рушди.

Госсекретарь США Энтони Блинкен тем не менее резко раскритиковал Иран, указав, что именно иранские госучреждения на протяжении нескольких поколений призывали к насилию против Рушди, а иранские СМИ прославляли недавнее нападение на писателя.

Высшее духовное руководство Ирана в 1988 году приговорило Салмана Рушди к смерти за роман "Сатанинские стихи". Тогдашний духовный лидер Ирана аятолла Хомейни заявил, что в этой книге Рушди высмеивает ислам, Коран и пророка Мухаммеда. Салман Рушди был вынужден скрываться. Последние 20 лет он живет в Нью-Йорке.

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