Садик Хан в третий раз стал мэром Лондона

До Хана никому не удавалось удержаться на посту мэра британской столицы более двух сроков подряд.

Представитель оппозиционной Лейбористской партии Садик Хан переизбран на должность мэра Лондона. Он займет этот пост в третий раз. До него никому не удавалось удержаться на должности мэра британской столицы более двух сроков подряд. В субботу, 4 мая, британские СМИ привели окончательные результаты местных выборов, которые прошли в Великобритании.

По результатам голосования 53-летний Садик Хан набрал 43,8% голосов. Его соперницу от Консервативной партии - 69-летнюю Сьюзен Холл - поддержали 32,7% голосующих. Общая явка на выборах в Лондоне составила 40,5%. что на 1,5% ниже, чем в 2021 году.

Выходец из мигрантской семьи пакистанцев Садик Хан в 2016 году стал первым мусульманским мэром одной из столиц стран Запада. В ходе своей выборной кампании он обещал избирателям, в частности, построить в Лондоне 40 000 дешевых социальных квартир, а также обеспечить школьников бесплатными обедами.

Должность мэра Лондона существует с 2000 года

До середины 1980-х годов Лондоном управлял городской совет, затем по решению правительства Маргарет Тэтчер он был упразднен, а его функции были переданы в ведение правительственных организаций и различных районных советов.

Должность мэра Лондона была учреждена в 2000 году. Выборы градоначальника проходят каждые четыре года. С этого времени мэрами города были Кен Ливингстон - с 2000 по 2008 год и Борис Джонсон - с 2008 по 2016 год.