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Садик Хан в третий раз стал мэром Лондона

Сергей Куприков
4 мая 2024 г.

До Хана никому не удавалось удержаться на посту мэра британской столицы более двух сроков подряд.

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Садик Хан остался мэром Лондона
Садик Хан остался мэром ЛондонаФото: Peter Nicholls/Getty Images

Представитель оппозиционной Лейбористской партии Садик Хан переизбран на должность мэра Лондона. Он займет этот пост в третий раз. До него никому не удавалось удержаться на должности мэра британской столицы более двух сроков подряд. В субботу, 4 мая, британские СМИ привели окончательные результаты местных выборов, которые прошли в Великобритании.

По результатам голосования 53-летний Садик Хан набрал 43,8% голосов. Его соперницу от Консервативной партии - 69-летнюю Сьюзен Холл - поддержали 32,7% голосующих. Общая явка на выборах в Лондоне составила 40,5%. что на 1,5% ниже, чем в 2021 году. 

Выходец из мигрантской семьи пакистанцев Садик Хан в 2016 году стал первым мусульманским мэром одной из столиц стран Запада. В ходе своей выборной кампании он обещал избирателям, в частности, построить в Лондоне 40 000 дешевых социальных квартир, а также обеспечить школьников бесплатными обедами.

Должность мэра Лондона существует с 2000 года

До середины 1980-х годов Лондоном управлял городской совет, затем по решению правительства Маргарет Тэтчер он был упразднен, а его функции были переданы в ведение правительственных организаций и различных районных советов.

Должность мэра Лондона была учреждена в 2000 году. Выборы градоначальника проходят каждые четыре года. С этого времени мэрами города были Кен Ливингстон - с 2000 по 2008 год и Борис Джонсон - с 2008 по 2016 год.

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