 RT исправил статью про видео из Шереметьево после протеста DW | Новости из Германии о Германии | DW | 09.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

RT исправил статью про видео из Шереметьево после протеста DW

DW потребовала от RT отказаться от необоснованных обвинений. После этого российский телеканал внес изменения в текст публикации.

Скриншот публикации RT от 7 мая

Скриншот публикации RT от 7 мая

Российский телеканал RT по требованию Deutsche Welle внес исправления в опубликованную 7 мая статью, в которой DW и ряд других СМИ обвинялись в распространении фейкового видео.

Выполняя требования DW, в четверг, 9 мая, RT убрала упоминание медиакомпании Deutsche Welle и ряда других СМИ из тизера и текста публикации. Кроме того, была сделана следующая приписка: "Исправление: ранее в статье было указано, что видео с реакцией "работников Шереметьева" распространяли Deutsche Welle, "Голос Америки" и "Радио Свобода". Это не так". 

Протест DW

В публикации RT безосновательно утверждалось, что DW распространила видеозапись, в которой предполагаемые сотрудники московского аэропорта Шереметьево со смехом следили за произошедшей 5 мая катастрофой самолета Sukhoi Superjet-100 и комментировали ее.

В связи с публикацией официальный представитель DW Кристоф Юмпельт (Christoph Jumpelt) выступил со следующим опровержением: "Ни в одном из своих материалов, независимо от языка или канала публикации, DW не использовала и не распространяла указанное видео. Мы категорически опровергаем содержащееся в материале российского телеканала RT утверждение, что DW распространяла это видео, и требуем от RT внести в публикацию исправления".

 

Контекст

Deutsche Welle решительно опровергает ложные утверждения RT

Телеканал RT необоснованно обвинил Deutsche Welle в распространении фальшивого видеоролика. DW требует внести исправления в публикацию. (08.05.2019)  

Реклама

Самые читаемые

День Победы в побежденной стране: как отмечают 9 мая в Германии  

В Германии открылся первый электрический автобан  

Что известно и что скрывают про грязную нефть в "Дружбе"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно