RT исправил статью про видео из Шереметьево после протеста DW

Российский телеканал RT по требованию Deutsche Welle внес исправления в опубликованную 7 мая статью, в которой DW и ряд других СМИ обвинялись в распространении фейкового видео.

Выполняя требования DW, в четверг, 9 мая, RT убрала упоминание медиакомпании Deutsche Welle и ряда других СМИ из тизера и текста публикации. Кроме того, была сделана следующая приписка: "Исправление: ранее в статье было указано, что видео с реакцией "работников Шереметьева" распространяли Deutsche Welle, "Голос Америки" и "Радио Свобода". Это не так".

Протест DW

В публикации RT безосновательно утверждалось, что DW распространила видеозапись, в которой предполагаемые сотрудники московского аэропорта Шереметьево со смехом следили за произошедшей 5 мая катастрофой самолета Sukhoi Superjet-100 и комментировали ее.

В связи с публикацией официальный представитель DW Кристоф Юмпельт (Christoph Jumpelt) выступил со следующим опровержением: "Ни в одном из своих материалов, независимо от языка или канала публикации, DW не использовала и не распространяла указанное видео. Мы категорически опровергаем содержащееся в материале российского телеканала RT утверждение, что DW распространяла это видео, и требуем от RT внести в публикацию исправления".