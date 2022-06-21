 Россия пригрозила швейцарской газете судом за карикатуры на Путина | Новости из Германии о России | DW | 17.07.2022

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Россия

Россия пригрозила швейцарской газете судом за карикатуры на Путина

Дипломатов возмутили изображения Путина с клоунским носом и ЛГБТ-символикой, опубликованные в Neue Zürcher Zeitung. Посольство РФ готово обратиться в правоохранительные органы Швейцарии.

Портрет Путина на ЛГБТ-демонстрации в Берлине

Портрет Путина на ЛГБТ-демонстрации в Берлине

Посольство России в Швейцарии готово обратиться в правоохранительные органы этой страны из-за карикатур на президента РФ Владимира Путина, опубликованных в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Об этом говорится в письме на имя главного редактора NZZ, обнародованном на сайте дипмиссии в субботу, 16 июля.

Поводом для обращения стал материал, вышедший в печатной версии газеты 9 июля и опубликованный на сайте издания 25 июня. Статья была посвящена мемам, связанным с войной России в Украине. Среди иллюстраций в подборке содержится изображение Путина с клоунским носом и рисунком радуги на лице. Твит сопровождается хештегом "Путин - военный преступник".

Другой твит в статье изображает российского президента в его рабочем кабинете, сидящим на унитазе. В подборку также вошло изображение президента Украины Владимира Зеленского в образе Капитана Америки - героя комиксов Marvel, что в российском посольстве также сочли неуместным. "Сохранились видеозаписи крайне неоднозначных "перфомансов" с участием будущего президента Украины с зашкаливающим уровнем пошлости, которые Вы легко можете найти в Сети. Однако нет, в "НЦЦ" он изображен в виде могущественного "Железного человека" (в действительности - Капитана Америки. - Ред.)", - написано в обращении.

Посольство РФ пригрозило газете судебным иском

"Малоизвестная молодая журналистка М.Лангшвагер "переплюнула" всех своих собратьев по перу, додумавшись сопроводить якобы наивно-восторженное сочинение о "креативных" мемах украинской фабрики троллей, находящейся за гранью разумного понимания, карикатурой российского лидера с отсылками к клоунаде, ЛГБТ-сообществу и "военным преступникам", - говорится в письме российского посольства.

Его авторы также утверждают, что Путин "является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе", а не "поклонником ЛГБТ-сообщества". "В связи с чем радужная раскраска его лица, как говорят на Руси, "ни к селу - ни к городу", - пишут дипломаты.

Использованное в материале определение "военный преступник" по отношению к Путину дипмиссия назвала "бездоказательным прямым оскорблением". "Оставляем за собой право в связи с данной и возможными будущими публикациями клеветнического и оскорбительного характера в отношении высших должностных лицах России в Вашем издании обращаться в швейцарские правоохранительные органы, в т.ч. в связи с нарушением положений ст. 173 и 174 Уголовного кодекса Швейцарии (распространение сведений, порочащих честь и достоинство третьих лиц, а также клеветы)", - предупредили авторы.

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    Автор: Сюзанне Кордс, Виктор Вайц


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