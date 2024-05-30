Россию не пригласят на юбилей высадки союзников в Нормандии

Ранее организаторы заявляли, что не собираются приглашать президента РФ Владимира Путина. Теперь же стало известно, что на юбилейное мероприятие не позовут вообще никого из российских представителей.

Делегацию России не пригласят на празднование 80-летия высадки войск союзников в Нормандии,сообщило в четверг, 30 мая, агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных европейских дипломатов. По их словам, присутствие представителей РФ нежелательно, поскольку Россия ведет захватническую войну в Украине.

В апреле французские СМИ со ссылкой на организатора юбилейного мероприятия - компанию Mission Libération - писали, что нежелательным на нем будет присутствие лишь президента России Владимира Путина, но каких-то представителей РФ все же могут пригласить "в знак признания жертвенности советского народа и его вклада в победу 1945 года".

Невозможность присутствия официальных лиц РФ

Теперь же источники называют невозможным присутствие любых российских официальных лиц на церемонии, которую посетят президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден.

Высадка войск западных союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, или "День Д", - одна из крупнейших военных операций против гитлеровских войск, в которой участвовали 156 тысяч военнослужащих вооруженных сил Великобритании, США и Канады.