Российского ТВ в Армении больше нет будет?

Имея обычную телевизионную антенну на крыше, жители Армении до сих пор имели возможность в общественном мультиплексе принимать три российских канала - "Первый", "РТР Планету", "Культуру", а еще - межгосударственный телеканал стран СНГ "Мир". Впредь первые три из свободного доступа в Армении будут исключены - если не получат, как это было еще раньше сделано в случае с "Миром" и американским CNN, разрешения на вещание на основе межгосударственных договоров.

Это предусмотрено новым законом "Об аудиовизуальных медиа", принятым парламентом еще 16 июля и вступившим в силу после того, как в эту среду, 5 августа, его подписал президент Армении Армен Саркисян.

О чем новый закон?

По новому закону больше внимания будет уделяться защите государственного языка. Намечен, в частности, переход на армянский всех телеканалов, независимо от формы их собственности. А все программы на других языках должны будут дублироваться на армянский или транслироваться с субтитрами. Кроме того, закон требует, чтобы 30 процентов телевизионного контента носили культурный и образовательный характер.

Борис Навасардян

Многие, однако, расценили новый закон как попытку ограничить вещание российских телеканалов в Армении. "Москва и лоббисты ее интересов в Ереване усмотрели в новом законе те же цели, которые раньше ставили перед собой другие постсоветские страны - ограничить вещание российских телеканалов", - сказал в беседе с DW президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. По его мнению, однако, армянские законодатели такую задачу перед собой не ставили.

"Они всего лишь реализовали вполне естественную норму: государственный мультиплекс обеспечивает вещание в открытом доступе только телеканалов, входящих, условно говоря, в "социальный пакет", - считает медиаэксперт. В начале января 2021 года, поясняет он, истекает срок действующих лицензий на наземное вещание, и новые конкурсы, невозможно было проводить по устаревшим правилам.

Кто выиграет от новых правил

По мнению Навасардяна, политические домыслы на эту тему отвлекли внимание от реальных изъянов нового закона, фактически сохраняющего монополию на аналоговое вещание Республиканской телерадиосети - общественного мультиплекс оператора. Эксперт напомнил, что сеть обслуживает беспрецедентно большой даже для мировой практики "социальный пакет" - около 30 телевещателей.

Парламент Армении

Оптимальным решением, по его мнению, было бы резкое сокращение этого пакета и предоставление освободившегося телекоммуникационного ресурса частным мультиплекс операторам, которые могли бы в соответствии с интересами аудитории обеспечивать ей доступ как к армянским, так и к зарубежным телекомпаниям. "Парламент и правительство так и не решились на шаги по созданию реальных условий для функционирования частных мультиплексов", - заключил Борис Навасардян.

Антироссийская направленность закона - чепуха

Иную оценку новому закону дает председатель Комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян. Он считает, что принятый закон запоздал лет на 5-7, поскольку предыдущий не отражал реалий "цифровой эпохи", регулировал лишь деятельность эфирных вещателей, препятствовал созданию негосударственных цифровых мультиплексов, ограничивал возможность выделения частот коммерческим радиостанциям.

Тигран Акопян

Что касается якобы имеющей место антироссийской направленности нового закона, то, заявил Акопян, речь идет всего лишь об ограничении вещания в общественном мультиплексе. "В технически абсолютно свободной информационной среде любая страна создает цифровую платформу с определенными ограничениями и обязательствами по отношению к государству и обществу, защищая своих производителей контента, свой язык, свою информационную повестку дня, свою идентичность и ценности", - сказал Акопян DW. Количество слотов в общественном мультиплексе технически ограничено, пояснил он, а местные вещатели могли быть вытеснены более мощными иностранными.

Акопян напомнил, что в кабельных сетях Армении около 400 зарубежных каналов. Из них более 200 - российских. "О какой антироссийской направленности тут можно говорить, и к чему эти домыслы - мне совершенно непонятно", - заявил Тигран Акопян.

Смотрите также:

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Китай, 176-е место: территория несвободы По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Сирия, 177-е место: под пулями С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Туркмения, 178-е место: мнимая независимость Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena. Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев

