 Ереван ограничивает российское телевещание | Новости из Германии о Европе | DW | 05.08.2020

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Европа

Ереван ограничивает российское телевещание

Президент Армении подписал закон об ограничении деятельности иностранных телевещателей. Глава Национальной комиссии по телевидению и радио страны видит в них угрозу информационной безопасности.

В центре Еревана

В центре Еревана

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, ограничивающий вещание иностранных, в том числе российских телеканалов в общественном мультиплексе. Об этом сообщила в среду, 5 августа, пресс-служба президента. Решение вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Закон "Об аудиовизуальных медиа" был принят Национальным собранием Армении во втором и окончательном чтении 16 июля. Одно из его положений предусматривает, что зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора.

В Армении сейчас транслируются российские Первый канал, "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир".

Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио страны Тигран Акопян неоднократно заявлял о том, что доминирование иностранных вещателей в кабельных сетях угрожает языковой и информационной безопасности страны.

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    Автор: Ашот Газазян, Ереван


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