 Российские космонавты не смогут полететь на орбитальную станцию Китая | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.05.2022

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Мир

Российские космонавты не смогут полететь на орбитальную станцию Китая

По словам представителя Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации, расположение космодромов в РФ не позволяет российским космическим кораблям стыковаться с орбитальной станцией "Тяньгун".

На борту китайской космической станции Тяньгун (фото из архива)

На борту станции "Тяньгун" (фото из архива)

Российские космические корабли не смогут попасть на орбитальную станцию КНР "Тяньгун" из-за расположения космодромов в России. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил в эфире китайского телевидения представитель Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Ян Югуан.

"В будущем будут возможны запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей (к "Тяньгуну" - Ред.) с территории других стран. Но в случае с Россией, есть фактор, который нужно учитывать. Территория России находится на очень высокой широте, а для стыковки к китайской космической станции у нас есть простое требование: широта, на которой расположена стартовая площадка не должна находиться на широте выше 42 градусов, в этом сложность с Россией", - цитирует Ян Югуана "Интерфакс".

В июне прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о переговорах об отправке российских космонавтов на китайскую орбитальную станцию.

Представитель CASIC отметил, что другие страны, в частности, европейские, у которых есть космодром во Французской Гвиане, смогут запустить космический корабль к станции "Тяньгун". Схожее положение и у Японии с США. Китай, по его словам, рассматривает девять предложений от семнадцати стран об экспериментах на орбитальной станции, эти инициативы поддержаны ООН.

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    Автор: Николас Мартин, Александра Ёлкина


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