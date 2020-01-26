 Россия высылает двух болгарских дипломатов | Новости из Германии о Европе | DW | 20.04.2021

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Европа

Россия высылает двух болгарских дипломатов

Высылка первого секретаря консульской службы и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России является ответом на высылку двух российских дипломатов, обвиненных в шпионаже.

Здание МИД России

Здание МИД России

Москва в ответ на высылку ее дипломатов из Болгарии объявила двух сотрудников посольства этой страны в РФ персонами нон грата. Оба должны покинуть Россию в течение 72 часов. Об этом во вторник, 20 апреля сообщили в МИД РФ. Посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении нежелательными персонами первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства.

22 марта болгарские власти объявили персонами нон грата двух российских дипломатов. Им предписали покинуть Болгарию в течение 72 часов. Прокуратура Болгарии указала, что дипломатические сотрудники занимались деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

По данным болгарского телевидения, речь идет о двух сотрудниках российской внешней разведки, которые получали документы с грифом "НАТО - секретно". Ранее шесть сотрудников Минобороны Болгарии и военной разведки страны были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу РФ. По данным болгарской прокуратуры, они собирали сведения о работе координационного центра НАТО в Варне.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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