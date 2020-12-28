Россия высылает болгарского дипломата

Россия в понедельник, 28 декабря, объявила персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве Митко Борисова. Дипломату следует покинуть страну в течение 72 часов. Министерство иностранных дел РФ назвало этот шаг ответом на "ничем не обоснованное решение" Софии выслать из Болгарии военного атташе РФ.

София несколькими днями ранее предписала российскому дипломату покинуть страну за действия, несовместимые с его статусом. По словам болгарского генпрокурора, россиянин с 2017 года собирал информацию о количестве и дислокации военнослужащих США во время военных учений в Болгарии.

Это не первая высылка российских дипломатов из Болгарии. Так, в октябре 2019 года София выслала из страны по подозрению в шпионаже первого секретаря посольства России, в январе 2020-го - еще одного первого секретаря консульского отдела посольства РФ, а также сотрудника российского торгового представительства, а в сентябре 2020 года - еще двоих дипломатов.

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