 Россия выразила протест Нидерландам из-за аппаратуры слежения | Новости из Германии о России | DW | 17.08.2020

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Россия

Россия выразила протест Нидерландам из-за аппаратуры слежения

В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в РФ. Поводом стало, как утверждается, обнаружение аппаратуры слежения в автомобиле помощника российского военного атташе в Нидерландах.

Здание МИД России

Здание МИД России

Россия выразила Нидерландам решительный протест из-за "аппаратуры слежения", найденной, по утверждению МИД РФ, в служебном автомобиле помощника российского военного атташе в Нидерландах. Об этом говорится в заявлении российского МИДа, обнародованном на сайте ведомства в понедельник, 17 июня.

В документе сообщается, что 17 июня в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Нидерландов в России по вопросам обеспечения безопасности посольства России в Гааге Доминик Баккер-Кюлинг. "Голландскому дипломату было указано на необходимость незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов, идущих вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в заявлении.

Каких-либо подробностей в документе не приводится. В то же время в заявлении подчеркивается, что "подобные недружественные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения" между РФ и Нидерландами.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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