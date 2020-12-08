 Россия создает пункт ВМФ в Судане | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.12.2020

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Мир

Россия создает пункт ВМФ в Судане

В пункте материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане Россия сможет размещать корабли с ядерной энергетической установкой, говорится в соглашении двух стран.

Крейсер Москва ВМФ РФ (фото из архива)

Крейсер "Москва" ВМФ РФ (фото из архива)

Россия создаст в Судане пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ. Соответствующее соглашение от 1 декабря было обнародовано на Официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 8 декабря.

Согласно этому документу, Россия сможет размещать в Судане до четырех военных кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой, а также ввозить и вывозить из пункта ВМФ любое вооружение, боеприпасы, оборудование, материалы и другое имущество, необходимые для функционирования базы. В то же время максимальная численность российских военнослужащих и гражданского персонала на этом объекте военного флота России в Судане не будет превышать 300 человек.

Цели создания пункта ВМФ России в Судане

В соглашении двух стран сказано, что создание в Судане пункта МТО ВМФ России "отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств".

Подписанное соглашение будет действовать в течение 25 лет. Если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие не менее чем за один год до истечения очередного периода, оно будет автоматически продлено на дальнейшие 10 лет.

По данным газеты "Коммерсант", с 2016 года Россия получила три предложения о размещении военной базы в Африке: в Восточной Ливии, в Сомалиленде и в Судане.

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    Автор: Михаил Бушуев


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