Россия объявила персоной нон грата норвежского дипломата

Россия в ответ на высылку из Норвегии российского дипломата, подозреваемого в шпионаже, объявила персоной нон грата высокопоставленного сотрудника посольства Норвегии в Москве. Старший дипломат посольства Норвегии должен покинуть пределы РФ в течение трех дней, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа в пятницу, 28 августа.

МИД назвал решение Осло о выдворении российского дипломата недружественной акцией, предупредив, что "проводимая норвежскими властями деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на атмосфере двусторонних отношений", причем "ответственность за последствия такой политики полностью ложится на Осло".

Реакция Норвегии

Министерство иностранных дел Норвегии раскритиковало решение России, назвав его необоснованным. "Наш дипломат не нарушал никаких правил, полностью соблюдая все нормы в рамках своей дипломатической деятельности", - подчеркнула представитель МИД Норвегии Гури Солберг. По ее словам, Москва высылает 50-летнего дипломата, который в посольстве Норвегии работал в отделе "Нефть и газ".

На минувшей неделе Норвегия выслала из страны российского дипломата. Этому предшествовало задержание норвежца, предположительно занимавшегося шпионажем в пользу Москвы. Норвежец контактировал с высланным российским дипломатом.

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