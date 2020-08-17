 Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионажа | Новости из Германии о Европе | DW | 19.08.2020

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Европа

Норвегия высылает российского дипломата из-за шпионажа

Решение о высылке принято после недавнего задержания в Осло гражданина Норвегии. Он подозревается в незаконной передаче информации российскому дипломату.

Человек с биноклем

Норвегия приняла решение о высылке российского дипломата после недавнего задержания в Осло норвежского гражданина, подозреваемого в шпионаже, сообщило министерство иностранных дел Норвегии в среду, 19 августа. Двумя днями ранее норвежская полиция сообщила о задержании гражданина Норвегии, подозреваемого в незаконной передаче информации российскому дипломату, предположительно - сотруднику российской разведки.

Дипломат, имени которого не приводится, работал в торговом отделе посольства РФ в Осло, "он занимался деятельностью, несовместимой с его ролью и статусом дипломата", - заявил представитель МИД Норвегии. Он должен покинуть страну в течение 72 часов.

По данным международной консалтинговой компании DNV GL, норвежский подозреваемый работал в ее нефтегазовом подразделении и специализировался на технологии трехмерной печати.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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