 Россия направила 300 военных в провинцию Хасеке в Сирии | Новости из Германии о России | DW | 18.01.2021

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Россия

Россия направила 300 военных в провинцию Хасеке в Сирии

Сообщается, что российские военные в Хасеке близ турецкой границы будут следить за соблюдением режима прекращения огня. Они размещены там в рамках договоренностей РФ и Турции по Сирии.

Россия и Турция начинают патрулирование в Сирии, фото из архива

Россия и Турция начинают патрулирование в Сирии, фото из архива

Россия направила дополнительные подразделения военных в провинцию Хасеке в Сирии, сообщил в понедельник, 18 января, старший совместного российско-сирийского наблюдательного поста майор Дмитрий Сунцов. По его словам, всего там разместят около 300 военнослужащих. Их основная задача - "способствовать деэскалации конфликта в регионе", говорит Сунцов. Они следят за тем, чтобы соблюдался режим прекращения огня, и помогают местным жителям, пояснил он.

Сирийская провинция Хасеке граничит с Турцией. Российские военные размещаются там в рамках договоренностей Москвы и Анкары о стабилизации обстановки в регионе. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях 22 октября 2019 года. По этой договоренности, РФ отправляет военную полицию в сирийские районы, которые граничат с зонами безопасности. Российские и турецкие силы также вместе патрулируют области к востоку от реки Евфрат.

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    Автор: Илья Коваль


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