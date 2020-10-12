Россия выделила более миллиарда долларов на помощь Сирии

Россия выделила более одного миллиарда долларов на помощь Сирии, заявил в среду, 11 ноября глава российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев. По его словам, деньги пойдут на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели. Когда и на какой период были выделены деньги, Мизинцев не уточнил.

Президент России Владимир Путин 9 ноября поговорил с главой Сирии Башаром Асадом. "Принципиально важное значение на данном этапе имеет и задача восстановления Сирии, в первую очередь возвращение на родину сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц", - сказал Путин в начале разговора. Асад на это ответил, что "беженцы, которые возвращаются, должны иметь перед собой горизонты для нормальной жизни".

Ранее Россия подписала меморандум об оказании продовольственной помощи Сирии в 20 млн долларов в 2020 и 2021 годах. РФ вносит деньги в фонд Всемирной продовольственной программы ООН.

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