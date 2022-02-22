Россия эвакуирует всех сотрудников загранучреждений из Украины  

Ситуация на востоке Украины резко обострилась после того, как президент России Владимир Путин поздно вечером в понедельник, 21 февраля, заявил о признании независимости "ДНР" и "ЛНР". Это решение вызвало резкую критику со стороны западных лидеров. В указах о признании "ДНР" и "ЛНР" глава российского государства поручил Минобороны РФ обеспечить в самопровозглашенных республиках "поддержание мира". Эту задачу он возложил на российскую армию. Ни дата, ни число военнослужащих в документах не указаны. После решения о вводе войск РФ на территорию Украины, частью которой являются Донецкая и Луганская области, Запад опасается разрастания военного конфликта. DW следит за событиями вторника, 22 февраля (время московское).

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Германия и Европейский Союз могут принять решение о дальнейших санкциях против России в случае ее вторжения в Украину, которое нельзя исключать, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в эфире телеканалов RTL и ntv. По его словам, признание Москвой "ДНР" и "ЛНР" не соответствует международному праву и ставит под угрозу суверенитет Украины. "Мы не можем принять это", - сказал Шольц, добавив, что соблюдение границ имеет важное значение для мира в Европе.

Новые санкции США против России

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В связи с резкой эскалацией конфликта вокруг Украины президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России. Российское правительство будет "отрезано от западного финансирования" из-за всеобъемлющих санкций против государственных долговых обязательств страны. Штрафные меры будут введены также в отношении двух российских банков и "российских элит".

Действия президента России Владимира Путина, который в понедельник признал сепаратистские районы на востоке Украины и объявил о вводе российских войск, Байден назвал "началом российского вторжения в Украину". Если Путин пойдет дальше, Запад ужесточит санкции, подчеркнул он.

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Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во вторник, что российские силы продолжают готовиться к возможному вторжению в Украину после признания Москвой независимости двух сепаратистских регионов. "Все указывает на то, что Россия продолжает планировать полномасштабное нападение на Украину", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после внеочередного заседания комиссии НАТО-Украина. Он отметил, что Запад по-прежнему призывает Россию отступить. "Никогда не поздно не атаковать", - заявил глава НАТО.

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МИД РФ принял решение эвакуировать всех сотрудников загранучреждений из Украины в ближайшее время. "В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача - позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - говорится в сообщении ведомства.

ЕС вводит новые санкции против России

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ЕС вводит новые санкции против России в свете эскалации конфликта вокруг Украины. Министры иностранных дел 27 государств-членов ЕС согласились с соответствующим предложением Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей во вторник на специальной встрече в Париже. Штрафные меры должны вступить в силу позже на этой неделе после завершения технической подготовки.

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Министры иностранных дел стран "большой семерки" (G7) согласовали пакет эскалационных санкций в ответ на действия России в отношении Украины, сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. "Министры иностранных дел G7 решительно осуждают нарушение Россией своих международных обязательств. Мы согласовали солидный пакет координированных эскалационных санкций. Наша поддержка территориальной целостности Украины непоколебима", - написала она в Twitter.

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Украина отозвала временного поверенного в России Василия Покотило в Киев для консультаций. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел в Киеве, распространенном во вторник, 22 февраля. "В связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины<…> временный поверенный по делам Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван в Украину для проведения консультаций", - говорится в сообщении.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассмотрит возможность разрыва дипотношений с Россией.

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Россия признала "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы признали независимость этих республик, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", - сказал Путин журналистам во вторник. При этом глава государства отметил, что территориальные вопросы "ДНР" и "ЛНР" с Украиной должны решаться в ходе переговоров.

Совфед РФ разрешил использовать армию в Донбассе

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Совет Федерации дал согласие президенту России Владимиру Путину на использование российских вооруженных сил за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты российского парламента. За это решение проголосовали 153 сенатора, документ вступает в силу с момента его принятия.

Ранее Путин направил в Совет Федерации соответствующее обращение. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила во время заседания, что ввод вооруженных сил России в "ДНР" и "ЛНР" необходим, "чтобы создать нормальные условия для жизни людей и обеспечить безопасность".

Между тем замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил во вторник, что российская сторона пока не планирует вводить войска на территории самопровозглашенных республик. Если возникнет угроза, то Москва окажет им военную помощь, что "предусмотрено договорами", сказал он.

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Внеочередное заседание комиссии НАТО - Украина проходит во вторник в Брюсселе на фоне эскалации конфликта вокруг Украины, сообщает пресс-служба альянса. По его итогам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет брифинг для СМИ, говорится в сообщении.

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Оператор "Северного потока 2" пока не комментирует заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке сертификации газопровода в связи с ситуацией в Украине. "Мы не можем комментировать эти сообщения и ожидаем соответствующей информации от властей", - говорится в заявлении швейцарской компании Nord Stream 2 AG и учрежденной ей в городе Шверине дочерней фирмы Gas for Europe GmbH (G4E).

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение правительства ФРГ приостановить сертификацию "Северного потока - 2". "Это морально, политически и практически правильный шаг в нынешних обстоятельствах. Настоящее лидерство означает принятие жестких решений в трудные времена. Действия Германии доказывают это", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

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На фоне решения о вводе российских войск в Донбасс Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) отменил запланированную на 3 марта онлайн-встречу представителей крупного бизнеса ФРГ с президентом России Владимиром Путиным. Председатель организации Оливер Хермес (Oliver Hermes) сообщил газете Handelsblatt, что встреча не состоится по причине нехватки времени. Восточный комитет, лоббирующий интересы немецких фирм, работающих в странах Восточной Европы, традиционно организует раз в год переговоры предпринимателей с президентом РФ и важными для экономики министрами для обсуждения актуальных вопросов экономических отношений.

Лондон вводит санкции против Тимченко и Ротенбергов

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Борис Джонсон (фото из архива)

Великобритания введет санкции против пяти российских банков и трех "очень состоятельных физических лиц" после решения о вводе войск РФ на территорию Украины, контролируемую самопровозглашенными образованиями "ДНР" и "ЛНР", заявил премьер-министр Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте во вторник.

Ограничительные меры затронут банк "Россия", Индустриальный сберегательный банк, Генбанк, Промсвязьбанк и Черноморский банк развития и реконструкции. Также санкции коснутся бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Все активы этих лиц в Великобритании будут заморожены, и им будет запрещен въезд в страну, сказал Джонсон. Он подчеркнул, что это лишь "первый транш" санкций, которые британское правительство готово ввести, и при необходимости могут быть наложены и другие ограничения.

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Еврокомиссия опубликовала заявление о готовящихся санкциях. Она готова принять меры против тех, кто участвовал в признании независимости "ДНР" и "ЛНР", а также против банков, которые финансируют военные операции на востоке Украины. Меры нацелены и на финансовый сектор российского государства, чтобы сдержать его "агрессивную политику", и на торговлю в обеих республиках.

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Совет Федерации России единогласно одобрил договор о признании "ДНР" и "ЛНР", а также соглашение о дружбе и сотрудничестве с ними.

Евросоюз готовит санкции против депутатов Госдумы РФ

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Еврокомиссия разработала проект санкций против около 350 депутатов Госдумы, которые одобрили признание "ДНР" и "ЛНР". Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники. Имущество парламентариев в ЕС будет арестовано, а деньги на счетах заморожены. Самим депутатам запретят въезд в Евросоюз. Ожидается, что всего под санкции подпадут несколько сотен российских граждан и компаний.

О разработке таких мер ранее сообщало агенство Reuters. По данным обоих СМИ, в рамках санкций ЕС может запретить торговлю российскими гособлигациями, а также импорт и экспорт товаров с территорий, подконтрольных сепаратистам. Эти территории также не будут включены в соглашение ЕС и Украины о свободной торговле.

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ООН вывозит часть своих сотрудников и их семьи из Украины на фоне растущих опасений полномасштабного вторжения России. Организация при этом намерена и дальше активно работать в Украине, особенно на востоке страны, заявила пресс-секретарь ООН Алессандра Велуччи.

Германия замораживает ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2"

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Германия останавливает сертификацию "Северного потока - 2", заявил канцлер страны Олаф Шольц (Olaf Scholz). Без сертификации газопровод не сможет работать, подчеркнул он. Минэкономразвития Германии должно дать новую оценку надежности поставок с учетом изменений последних дней, уточнил Шольц. "Сейчас принципиально другая ситуация", - подчеркнул он.

"На этом этапе сейчас важно параллельно с первыми санкциями избежать дальнейшей эскалации и тем самым предотвратить дальнейшую катастрофу. На это мы направим все наши дипломатические усилия", - заверил канцлер Германии.

Признание Кремлем "ДНР" и "ЛНР" Шольц считает серьезным нарушением международного права. По его мнению, президент РФ Владимир Путин нарушил не только минские соглашения, но и основные принципы ООН и все международные договоры, которые Россия заключала в последние десятилетия. Возможно, Путин хочет "оккупировать всю Украину", сказал Шольц.