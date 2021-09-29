Россия будет выдворять нелегальных мигрантов после 30 сентября

В ближайшие дни Россия начнет выдворять из страны нелегальных мигрантов, которые не смогли урегулировать свой правовой статус. "Для той категории иностранных граждан, которая окажется после 30 сентября на нелегальном положении, будут действовать нормы 115 Федерального закона, который, соответственно, позволяет сотрудникам органов внутренних дел принимать меры административного воздействия вплоть до удаления с территории РФ", - заявила на пресс-конференции в Москве в среду, 29 сентября, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

По ее словам, в настоящее время в РФ проживают около семи миллионов иностранных граждан, из них "незначительное число нелегальных".

30 сентября истекает срок действия президентского указа, в соответствии с которым проживающие в РФ нелегальным образом иностранцы и лица без гражданства могли без наложения санкций узаконить свое пребывание. 1 октября заканчивается действие временного запрета на выдворение из России иностранцев и лиц без гражданства, решения о нежелательности их пребывания в РФ и сокращение срока временного пребывания.

Между тем с начала 2021 года более 500 тысяч человек получили гражданство РФ, сообщила Казакова.

.Смотрите также: