Бизнесмен из России приговорен в США к 9 годам тюрьмы

Суд в Бостоне (штат Массачусетс) в четверг, 7 сентября, приговорил к 9 годам лишения свободы российского предпринимателя Владислава Клюшина, сообщило министерство юстиции США. Мужчина признан виновным в кибермошенничестве. Кроме того, суд постановил взыскать с гражданина РФ 34 миллиона долларов (31,7 млн евро) и возместить убытки от своей деятельности, размер суммы будет определен позднее.

Сторона обвинения просила приговорить Клюшина к 14 годам. Защита бизнесмена намерена обжаловать приговор, указал адвокат гражданина РФ Максим Немцев.

Еще 4 фигуранта объявлены в розыск

В деле о кибермошенничестве присутствует еще четверо фигурантов - Иван Ермаков, Николай Румянцев, Михаил Ирзак и Игорь Сладков. Они объявлены властями США в розыск. По версии следствия, пятеро фигурантов организовали масштабную инсайдерскую торговлю на десятки миллионов долларов, воспользовавшись украденной корпоративной информацией.

Владислав Клюшин был задержан в 2021 году в Швейцарии, а затем экстрадирован в США. Защита предпринимателя несколько раз обжаловала его арест. В феврале присяжные в США признали мужчину виновным во взломе компьютерных сетей с целью получения и продажи секретной внутренней информации о ряде компаний.

Владислав Клюшин известен сотрудничеством с российскими властями. Он был учредителем московской компании "М 13", разработавшей для администрации президента РФ систему мониторинга СМИ "Катюша". По данным Bloomberg, Клюшин имел доступ к документам Главного управления Генштаба ВС России.

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