Россия нанесла ракетные удары по Киеву и Харькову

В Киеве после ракетного обстрела РФ погиб один человек, были госпитализированы 13 жителей, в том числе трое детей. В Харькове - двое погибших и почти 40 раненых. В некоторых районах города - отключения электричества.

В результате массированного ракетного обстрела Киева, который Россия совершила утром во вторник, 23 января, по состоянию на 9.00 по местному времени один человек погиб и еще 14 ранены. Об этом сообщает в Telegram глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко , указывая, что большинство пострадавших получили минно-взрывные травмы. Попко подчеркивает, что это уже второй ракетный удар России по Киеву с начала 2024 года.

Он описывает в Telegram ход российской атаки: "Сперва враг запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Cаратовской обл. Эти ракеты заходили на столицу двумя волнами. Когда они уже непосредственно находились в воздушном пространстве Киева, враг запустил по столице баллистические ракеты наземного базирования. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено почти два десятка воздушных целей".

Между тем мэр Киева Виталий Кличко указывает , что в украинской столице были госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. По данным Кличко, в результате российской ракетной атаки были повреждены несколько зданий в Соломенском, Святошинском и Печерском районах Киева. "На местах работают экстренные службы", - говорится в посте Кличко.

Градоначальник перечисляет разрушения, о которых было известно к тому моменту: "В Святошинском районе в результате падения обломков повреждены балконы с 1 по 5 этажи жилого дома и 4 квартиры. В другом доме обнаружили неразорвавшуюся боевую часть ракеты - жителей дома эвакуировали. Также в Святошинском районе загорелось нежилое двухэтажное здание. <… > В Соломенском районе, в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Кроме того, в нескольких квартирах произошло возгорание. Также разрушениям подверглось двухэтажное нежилое здание. <…> В Печерском районе в результате попадания в нежилое здание произошел пожар. <…> В Дарницком районе зафиксировано несколько мест падения обломков, в частности на крышу 9-этажного жилого дома - без возгорания и вблизи территории детского сада - тоже без дальнейшего горения".

Ракетный обстрел Россией Харькова

Тем же утром, 23 января, ракетной атаке подвергся Харьков. По данным мэра города Игоря Терехова, в результате погибли два человека, еще 38 получили ранения. Полностью разрушенным оказался подъезд многоквартирного дома, следует из сообщения Терехова в Telegram.

Как передают украинские СМИ со ссылкой на местные власти и сотрудников ГСЧС, в некоторых районах города было отключено электричество. В то же время начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов указал, что в результате атаки в Харькове загорелся газопровод.

По данным онлайн-издания Liga.net , в пригороде Харькова также было зафиксировано четыре попадания. "Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, также пострадала женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей", - говорится в публикации.

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