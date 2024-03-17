Россия атаковала беспилотниками Одесскую область

В результате атаки дронов повреждены два законсервированных агропредприятия в Одесском районе. Российские БПЛА также атаковали Харьковскую область и Донбасс.

Российские войска в ночь на воскресенье, 17 марта, вновь нанесли удары с воздуха по Одесской области. В результате массированной атаки дронов, длившейся около трех часов, в Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там зафиксированы пожары и разрушение промышленных зданий. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет, сообщили Силы обороны Юга в своем Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что украинские силы ПВО сбили 14 российских БПЛА - 13 над Одесской областью и еще один - в Николаевской области на подлете.

В свою очередь командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в течение минувшей ночи российские войска выпустили пять зенитных управляемых ракет С-300 по Харьковской области и Донбассу и две управляемые авиационные ракеты Х-59 по Черниговской области. Кроме того, с мыса Чауда в аннексированном Крыму были запущены 16 ударных беспилотников "Шахед".

Российские войска в последнее время резко усилили удары с воздуха по Украине.

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