  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Логотип Telegram на смартфоне
Фото: Thomas Trutschel/photothek.de/Imago Images
ПолитикаРоссия

Роскомнадзор признал Telegram иностранным сервисом

Сергей Ромашенко
51 мин. назад

Решение Роскомнадзора означает запрет на интеграцию в мессенджер Telegram банковских услуг. Ограничение начнет действовать с 1 марта.

https://p.dw.com/p/4MX1B

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внесла мессенджер Telegram в реестр иностранных сервисов, в которых, согласно закону РФ "Об информации", будет ограничена передача платежной информации. Об этом сообщила в субботу, 21 января, газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили изданию в Роскомнадзоре, ограничение, которое вступит в силу с 1 марта, подразумевает запрет ряду российских организаций использовать Telegram для "передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг".

Сам запрет обусловлен принятыми в прошлом году поправками к закону "Об информации", согласно которым сервисам, которые в РФ признаны иностранными мессенджерами, запрещено подключать службы денежных переводов, а структурам, выполняющим "госзадание", - пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

Санкции против российских банков

После начала войны России против Украины многие российские банки оказались под западными санкциями. Кредитные организации лишились возможности размещать свои приложения в магазинах App Store и Google Play. Зимой несколько российских банков, включая ПСБ, ВТБ и Альфа-банк, анонсировали запуск услуг онлайн-банкинга для физических лиц в своих чат-ботах в Telegram.

Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов и старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин тогда заявляли, что эти сервисы будут полностью безопасными, поскольку информация, являющаяся банковской тайной, непосредственно через Telegram передаваться не будет, а сами операции будут проходить "внутри защищенной системы банков". При этом для бизнес-клиентов ПСБ ввел систему онлайн-платежей в Telegram еще в 2021 году.

Смотрите также:

Самый черный день для Telegram

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Ключ от Яндекса: ФСБ потребовала доступ к переписке? (04.06.2019)

Ключ от Яндекса: ФСБ потребовала доступ к переписке? (04.06.2019)

Чего конкретно добивается ФСБ от "Яндекса" и грозят ли крупнейшей российской интернет-компании блокировки?
Политика4 июня 2019 г.02:48 мин.
external

Митинг против блокировки Telegram: Навальный зовет недовольных на Тверскую - DW Новости (30.04.2018)

Митинг против блокировки Telegram: Навальный зовет недовольных на Тверскую - DW Новости (30.04.2018)

В митинге против блокировки популярного мессенджера в Москве приняли участие несколько тысяч человек. На акции протеста звучали и политические лозунги.
Политика30 апреля 2018 г.13:35 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Мобилизованные в Москве

Россияне, сбежавшие в ФРГ от мобилизации: что с ними сейчас

Конфликты10 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный канцлер Германии Олаф Шольц освобождается от последнего щупальца уползающего от него спрута с подписью "Энергоносители из России".

Поставки энергоносителей из России в Германию - всё?

Поставки энергоносителей из России в Германию - всё?

Политика20 ч. назад
Запуск ракеты с ЗРК Patriot

Какие новейшие вооружения обещаны Киеву

Какие новейшие вооружения обещаны Киеву

Конфликты20 ч. назад
Рамштайн, 1963 год

Что нужно знать об авиабазе Рамштайн

Что нужно знать об авиабазе Рамштайн

История20 января 2023 г.9 фото
Люди перед входом в Вагнер-центр в Петербурге

Почему в Сербии не хотят видеть ЧВК Вагнера

Почему в Сербии не хотят видеть ЧВК Вагнера

Политика20 января 2023 г.
Вид на горнодобывающее предприятие LKAB в Кируне (фото из архива)

Редкоземельные металлы в Швеции: насколько они важны для ЕС

Редкоземельные металлы в Швеции: насколько они важны для ЕС

Экономика и бизнес20 января 2023 г.
КПП на границе Казахстана и России

Возвращение домой или ВНЖ? Что делать россиянам в Казахстане

Возвращение домой или ВНЖ? Что делать россиянам в Казахстане

Политика20 января 2023 г.
На главную страницу