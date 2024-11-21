  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Цифровые технологииРоссия

РКН будет блокировать научную информацию и статистику о VPN

Алексей Волошинов
21 ноября 2024 г.

Роскомнадзор будет блокировать научную, научно-техническую и статистическую информацию, связанную с VPN-сервисами для обхода блокировок в России.

https://p.dw.com/p/4nHfH
Коллаж: запрет сервисов VPN в России
Фото: Petter Lagson/Unsplash/Artlist

Научная и научно-техническая информация, а также статистика о VPN-сервисах для обхода блокировок будет признана запрещенной и блокироваться в России. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на приказ Роскомнадзора (РКН). Из текста следует, что исключение будет сделано только для информации о VPN "для обеспечения защищенного удаленного доступа".

В пояснительной записке к проекту приказа РКН уточняется, что запрещенной будет признаваться "информация, описывающая способы создания, устройства VPN-сервисов, целью которых является предоставление лицам доступа" к заблокированным в РФ ресурсам.

США призвали бигтех помочь в обходе цензуры в РФ и Иране

В сентябре 2024 года стало известно, что Белый дом организовал встречу с представителями таких технологических гигантов как Amazon, Microsoft, Cloudflare и владельцем Google Alphabet, чтобы те способствовали распространению и работе инструментов обхода интернет-цензуры в авторитарных государствах.

По данным агентства Reuters, представители американских властей и гражданские активисты, в частности, обсуждали с бигтехом VPN-сервисы, которые спонсирует поддерживаемый Вашингтоном Фонд открытых технологий (OTF). Президент организации Лора Каннингем сообщила Reuters, что в последние годы в ряде авторитарных государств сильно возрос спрос в этой сфере. "За последние несколько лет мы увидели взрывной рост спроса на VPN, в основном за счет пользователей в России и Иране", - отметила она.

Вероятной причиной роста популярности подобных сервисов в мире называется, в частности, усиление интернет-цензуры в РФ.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

ЦИК объявил Владимира Путина победителем выборов президента РФ с 87,28 процентами голосов. На Западе эти выборы назвали недемократичными, но российского правителя больше волнует другое. Карикатура DW.

Российская политика-2024 - в карикатурах DW

Российская политика-2024 - в карикатурах DW

В галерее DW - реакции в виде политических карикатур на последние события в России.
Политика8 февраля 2023 г.29 фото
external

Медиаюрист Галина Арапова #вТРЕНДde - о блокировке YouTube в России, цензуре в интернете и делах за VPN

Медиаюрист Галина Арапова #вТРЕНДde - о блокировке YouTube в России, цензуре в интернете и делах за VPN

Галина Арапова – российский юрист и эксперт в области информационного права. С 1996 года она является основателем и директором Центра защиты прав СМИ. Арапова – дважды иноагент. О том, может ли Путин заблокировать YouTube россиянам, какова на практике жизнь иноагента, кого могут посадить за VPN и почему российские судьи бояться социальных сетей, она рассказала в интервью DW.
Политика19 декабря 2023 г.26:50 мин.
Карикатура: карикатурный президент России Владимир Путин обнимает яблоко - логотип компании Apple, на котором написано "Отцензурено".

Apple и цензура в России, или Кому подыгрывает IT-гигант

Apple и цензура в России, или Кому подыгрывает IT-гигант

Компания Apple удалила из своего магазина приложений в России два десятка VPN-сервисов. О том, кто больше всех этому рад, - в карикатуре DW.
Политика16 июля 2024 г.
Показать еще