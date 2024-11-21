РКН будет блокировать научную информацию и статистику о VPN

Роскомнадзор будет блокировать научную, научно-техническую и статистическую информацию, связанную с VPN-сервисами для обхода блокировок в России.

Научная и научно-техническая информация, а также статистика о VPN-сервисах для обхода блокировок будет признана запрещенной и блокироваться в России. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на приказ Роскомнадзора (РКН). Из текста следует, что исключение будет сделано только для информации о VPN "для обеспечения защищенного удаленного доступа".

В пояснительной записке к проекту приказа РКН уточняется, что запрещенной будет признаваться "информация, описывающая способы создания, устройства VPN-сервисов, целью которых является предоставление лицам доступа" к заблокированным в РФ ресурсам.

США призвали бигтех помочь в обходе цензуры в РФ и Иране

В сентябре 2024 года стало известно, что Белый дом организовал встречу с представителями таких технологических гигантов как Amazon, Microsoft, Cloudflare и владельцем Google Alphabet, чтобы те способствовали распространению и работе инструментов обхода интернет-цензуры в авторитарных государствах.

По данным агентства Reuters, представители американских властей и гражданские активисты, в частности, обсуждали с бигтехом VPN-сервисы, которые спонсирует поддерживаемый Вашингтоном Фонд открытых технологий (OTF). Президент организации Лора Каннингем сообщила Reuters, что в последние годы в ряде авторитарных государств сильно возрос спрос в этой сфере. "За последние несколько лет мы увидели взрывной рост спроса на VPN, в основном за счет пользователей в России и Иране", - отметила она.

Вероятной причиной роста популярности подобных сервисов в мире называется, в частности, усиление интернет-цензуры в РФ.