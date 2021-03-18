Рижский мир: как решали судьбу белорусского народа

18 марта 1921 года в Риге Польская республика с одной стороны, а с другой - РСФСР и Украинская ССР подписали мирный договор, который ознаменовал окончание советско-польской войны. После Версальского мирного договора соглашение в Риге закрепило послевоенный международный порядок в Европе, в результате чего 18 лет не было войны. Поэтому историки говорят о Версальско-Рижской системе. Соглашение в Риге также сыграло важную роль в судьбе Беларуси. Этому была посвящена онлайн-дискуссия, организованная Германским обществом по изучению Восточной Европы (DGO) в преддверии исторического юбилея. О чем говорили историки?

Что предшествовало Рижскому договору

После Первой мировой войны между советской Россией и Польшей сложилась конфликтная геополитическая ситуация, в основе которой лежали территориальные претензии. Обе стороны преследовали очень разные интересы. После поражения Германии в 1918 году была провозглашена независимость Польши и встал вопрос о ее новых границах. Польские политики выступали за возврат в состав нового государства восточных территорий бывшей Речи Посполитой (в нее входили современные Беларусь, Литва, Польша и частично Украина. - Ред.)

Как объяснил профессор Гамбургского университета, специалист по восточноевропейской истории Франк Гольчевски (Frank Golczewski), у польской стороны было две разных концепции территориального размежевания: первой придерживались национал-демократы во главе с Романом Дмовским, второй - сторонники бывшего социалиста Юзефа Пилсудского. Дмовский преследовал этнические интересы. По его представлениям, в состав Польши прежде всего должны были быть включены бывшие городские центры польской культуры (прежде всего Вильно и Львов), а также земли, которые преимущественно населяли белорусы и украинцы, но которые были стратегически важными для защиты территории Польши на востоке. В восприятии Дмовского, белорусы и украинцы не были самостоятельными народами, поэтому предполагалась их полонизация.

Пилсудский руководствовался историческими интересами. Он стремился восстановить прежние границы Речи Посполитой до ее раздела в 1772 году и создать многонациональную федерацию, в которой поляки, литовцы, белорусы и украинцы лишь формально были бы независимыми, но фактически сохранялось бы доминирование польской культуры.

Гданьск, 1920 год

В свою очередь советское правительство хотело восстановить контроль над западными губерниями бывшей Российской империи, советизировать их, а позже и саму Польшу с целью осуществления мировой революции. Геополитические разногласия привели к советско-польской войне. Осенью 1918 года, когда Советская Россия объявила недействительным Брест-Литовский мирный договор в связи с капитуляцией Германии и начала наступление на восток по мере отступления германских войск. В военных операциях успех сопутствовал то одной, то другой стороне. Однако ни одна из них не смогла добиться решительного перелома в войне. Катастрофическое поражение Красной Армии под Варшавой в августе 1920 года вынудило руководителей РСФСР пойти на примирение с Польшей.

Как делили белорусские земли

Переговоры длились пять месяцев. Начались они в Минске, а позже были перенесены в Ригу. Как отметил другой участник дискуссии историк Анатолий Великий, именно на переговорах в Минске вопрос о том, что часть земель отойдет к польскому государству, был предрешен. В Риге прорабатывались уже детали.

Польская делегация на переговорах в Риге, 1921 год

Полякам было предложено Антантой провести границу по "линии Керзона", по этнографическому принципу, но это не отвечало интересам польской стороны. В целом, как отметила в рамках дискуссии DGO Ольга Боровская из Института истории Академии наук Беларуси, линия разграничения, которая в итоге была закреплена в Рижском договоре, диктовалась в первую очередь польской делегацией. И хотя советская сторона занимала твердую позицию в отношении западной границы, она была готова на определенные территориальные уступки. Связано было это со стремлением как можно скорее заключить мир, чтобы перекинуть силы на борьбу с Врангелем. Руководителю советской делегации Адольфу Иоффе на заключение перемирия отводился 10-дневный срок. И если она соглашалась на территориальные уступки, то только за уменьшение финансово-экономических требований со стороны Польши, которая выставила РСФСР существенную сумму для выплаты репараций.

В октябре 1920 года в результате внутреннего голосования польская делегация предложила свой вариант линии разграничения, которая и была закреплена в предварительном мирном договоре 12 октября 1920 года, а позже и в окончательном Рижском договоре. Она проходила намного восточнее "линии Керзона" - в 20-30 километрах от Минска и в таком виде просуществовала до 1939 года. И хотя Польша отказалась в итоге от амбициозных планов раздвинуть свои восточные пределы до границ Речи Посполитой перед первым разделом, к ней отошли обширные территории с преобладанием непольского населения: западная часть Волынской губернии, Гродненскя губерния и часть территорий других губерний Российской империи.

Какую роль играли белорусы

Интересы БССР на мирных переговорах представляла делегация Советской России. Как предварительный, так и окончательный мирные договоры были подписаны без участия белорусов - на них не было ни представителей советской Беларуси, ни делегации БНР. И хотя Польша и Советская Беларусь озвучивали право белорусского народа на самоопределение, его не было в основной повестке.

Историк Анатолий Великий объясняет это тем, что в тот период главным было историческое право, которое подкреплялось с помощью силы и оружия. Советская Россия считала своим историческим правом претендовать на территории восточнее "линии Керзона". А Польша использовал это право и претендовала на территорию Беларуси, относившуюся к Речи Посполитой до 1772 года. "В то же время Беларусь имела историческое право на свои земли и право на самоопределение нации. Но не имела силы, чтобы отстоять и то и другое", - подчеркнул историк.

Карикатура 1921 года

Кроме того белорусское движение было слабым. Попытки провозглашенной 25 марта 1918 года Белорусской народной республики (БНР) сохранить свою независимость были неудачными. Большевики препятствовали ее существованию, объявив о создании Социалистической Советской Республики Белоруссии (ССРБ) в январе 1919 года в Смоленске. Позже на ее основе была восстановлена БССР. Рада и правительство БНР не получили полноценного дипломатического признания и не могли влиять на ход переговоров. А позиции белорусского советского правительства не были самостоятельными. Белорусская компартия по статусу была областной партийной организацией РКП (б) и полностью подчинялась директивам из Москвы, отметил Анатолий Великий.

Тем не менее политики и БНР, и Советской Беларуси сформулировали свою позицию относительно границы с Польшей. И несмотря на политические расхождения, они определяли ее одинаково - в соответствии с этнографическим принципом. "Белорусы провели колоссальную работу. За время Первой мировой войны от призрачной идеи "а есть ли вообще белорусы?" они пришли к идеи независимой государственности. Пусть это были только элиты, но это было очень важно", - уверен Анатолий Великий.

Но белорусская позиция при определении линии границы была проигнорирована. У белорусов не было сильной геополитической поддержки, подчеркивает историк Алесь Смоленчук. "Признать независимость Беларуси для Советской России было бы небезопасно в свете ее большевистких имперских амбиций. Польша воспринимала белорусские земли своим наследием. Европу эта ситуация мало интересовала и реальных механизмов повлиять на нее она на то время не имела", - объясняет он.

По мнению историка, хотя право наций на самоопределение не было на первом плане на переговорах в Минске и Риге, речь о Беларуси все же шла. "О ней говорили как советские дипломаты, так и польские, которые еще в Минске сказали, что воля белорусского народа не учитывается и что совесткая власть навязывает свое", - подчеркивает сотрудник Варшавского университета. Для становления независимости Беларуси Рижский мир был значимым событием. В Риге впервые одна из европейских стран, Польша, признала границы БССР. "Конечно, для белорусских политических элит это было катастрофой. Надежды на независимую и единую Беларусь были перечеркнуты", - говорит Алесь Смоленчук. Но Рижский договор был первым международным трактатом, где присутствовала Беларусь - пусть не как государство, а как определенный фактор международной жизни.

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