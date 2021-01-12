Письма немецких солдат Первой мировой войны - уникальная находка белоруса

Когда в 1915-1916 годах, во время Первой мировой войны, линия фронта проходила в районе озера Нарочь, что на территории нынешней Минской области Беларуси, немецкие солдаты отправляли оттуда домой письма и фотографии с местными пейзажами, окрестностями и сценами быта. Правда, этим письмам по какой-то причине не суждено было дойти до адресатов. А четыре года назад белорусский краевед Виктор Майсеёнок нашел письма и фотографии в одной из деревень возле Нарочи.
Письмо немецкого солдата Первой мировой войны, так и не дошедшее до адресата
Ценные находки более ста лет пролежали в старом доме, где во времена войны находилась немецкая почта: "Все валялось на чердаке в мусоре и было достаточно грязным, поэтому пришлось отмывать и убирать лишнюю пыль. Этот дом уже собирались сносить, фактически, все письма уже были мусором и могли уйти на свалку, но мне очень повезло их найти", - рассказывает краевед.
Письма и трофеи Первой мировой войны
Передовая линия фронта проходила через озеро Нарочь с 1915 года - на одном берегу были оккупированные немцами территории, а на другом стояли войска Российской империи. В марте 1916 года в районе Нарочи произошло знаменитое "Нарочанское сражение". "Чтобы помочь французам под Верденом и оттянуть на себя германские силы, русские войска начали наступление. За 10 дней боев, с 18 по 28 марта 1916 года, по официальным данным, потери составили 140 тысяч человек, однако пропавших без вести вообще не считали, и мы их находим до сих пор", - рассказывает заведующий музеем комплекса "Наносы Отдых" Виктор Майсеёнок.
Виктор Майсеёнок
Так как фронт проходил по Нарочи до 1917 года, в окрестностях озера было обнаружено много военных трофеев - вещи солдат, оружие и боеприпасы тех времен. Историей Первой мировой войны Виктор Майсеёнок интересуется уже более 20 лет, и сам занимается поиском трофеев. Сейчас все свои находки коллекционер выставляет в музее комплекса "Наносы Отдых" на берегу Нарочи, но говорит, что у него есть большая мечта - открыть полноценный музей Первой мировой войны.
"Первая мировая - это достаточно серьезная веха в истории страны. Несмотря на то, что велись боевые действия, немцы принесли и оставили тут часть своей культуры и истории. На мой взгляд, война не закончена пока нормально не захоронен последний солдат. Первой мировой войне у нас, откровенно говоря, сейчас уделяется мало внимания. А ведь это все людские судьбы и память", - говорит Виктор Майсеёнок.
О чем писали с фронта немецкие солдаты
Почему письма и фотографии немецких солдат так и не дошли до адресатов, сегодня не ясно. Фото, по словам краеведа, имеют хорошее качество и отражают взгляд немецких солдат на эту территорию. "На фотографиях изображены не только боевые трофеи и сцены битвы, там деревни начала XX века, белорусская природа и обыденная жизнь", - рассказывает Майсеёнок.
Солдатское кладбище времен Первой мировой войны в районе озера Нарочь в Беларуси
Показывая фотографии, краевед говорит, что многие изображенные на них места можно найти в окрестностях и сейчас - живописный берег Нарочи и здание больницы, а также снимок первых захоронений немецких солдат, погибших в 1916 году, и установленный рядом с ними памятник, который стоит до сих пор.
Так как Виктор Майсеёнок немного владеет немецким языком, он попробовал сам перевести письма, однако сделать это оказалось очень сложно, ведь с тех пор изменилась лексика и орфография. "В письмах кто-то рассказывает о том, что здесь пока спокойно и боевых действий нет, кто-то просто передает приветы родным и показывает красивые места", - делится краевед текстами писем, которые смог понять самостоятельно. Виктор говорит, что уже нашел переводчика и надеется узнать содержание всех писем.
Из найденных фотографий Виктор планирует издать фотоальбом, где наряду с историческими снимками также будут представлены актуальные снимки окрестностей. Он надеется, что публикация писем поможет найти родственников немецких солдат. "Надо восстанавливать историю и показывать ее такой, какой она была на самом деле, хотя о Первой мировой в стране сегодня речи почти нет, это, в любом случае, память", - считает Майсеёнок.
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