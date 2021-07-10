 РИА ″Новости″ сообщает о проблемах со скафандрами российских космонавтов | Новости из Германии о России | DW | 19.07.2021

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Россия

РИА "Новости" сообщает о проблемах со скафандрами российских космонавтов

По данным производителя скафандров "Звезда", в ближайшее время российские космонавты не смогут выходить в открытый космос из-за отсутствия снаряжения.

Ремонтные работы на МКС

По данным РИА "Новости", российские космонавты на Международной космической станции (МКС) могут утратить возможность выходить в открытый космос из-за проблем с экипировкой. У имеющихся в их распоряжении скафандров истекает срок годности, а контракт на производство нового снаряжения не заключен, пишет агентство в понедельник, 19 июля, со ссылкой на производителя скафандров "Звезда".

Гендиректор предприятия Сергей Поздняков сообщил, что используемые в настоящее время скафандры "Орлан-МКС" рассчитаны на 20 выходов в открытый космос. Между тем только для установки лабораторного модуля "Наука", который планируется запустить в ближайшие дни, необходимо 10 выходов в космос, указывается далее.

Причина - "бюрократическое болото"

По словам Позднякова, на протяжении трех лет ему не удается убедить заказчиков изготовить новую партию скафандров. Причиной он назвал "бюрократическое болото". Он также указал, что в связи с задержкой заказа будет сложнее найти поставщиков материалов.

В Роскосмосе данную информацию не прокомментировали. Накануне в госкорпорации сообщили о продолжении в соответствии с графиком подготовки к пуску ракеты-носителя "Протон-М" с модулем "Наука". Пуск запланирован на 21 июля.

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    Автор: Ксения Сафронова


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