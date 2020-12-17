 РФ увидела снижение вероятности постоянного членства ФРГ в СБ ООН | Новости из Германии о Германии | DW | 17.12.2020

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Германия

РФ увидела снижение вероятности постоянного членства ФРГ в СБ ООН

На заседании СБ ООН произошла словесная перепалка между представителями Москвы, Пекина и Берлина. Путь ФРГ к постоянному членству "будет сложен", заявил постпред КНР при ООН.

Заседание Совбеза ООН

Заседание Совбеза ООН (фото из архива)

Россия полагает, что вероятность получения Германией статуса постоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН снизилась. Это следует из заявления первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского. С ним он выступил в среду, 16 декабря, на заседании СБ по политической ситуации в Сирии.

"По своим контактам здесь я констатирую, что число сторонников того, чтобы Германия была в СБ ООН, похоже, существенно сократилось", - приводит его слова пресс-служба постпредства России при этой всемирной организации.

Заявление Полянского стало ответом на выступление постпреда ФРГ в ООН Кристофа Хойсгена (Christoph Heusgen). Как уточняет агентство AFP, в ходе сессии завязалась ожесточенная словесная перепалка между представителями Москвы, Пекина и Берлина по вопросу о поставках гуманитарной помощи населению Сирии.

По данным агентства, правительство Германии возложило на Россию и КНР ответственность за блокирование поставок помощи ООН в Сирию. Хойсген, как уточнило AFP, на заседании СБ по видеосвязи решительно осудил позицию Москвы и Пекина. По его мнению, жалобы обоих государств, что поставки не могут быть осуществлены, - "очень циничны". Представитель Германии также потребовал, чтобы обе страны пересмотрели свои позиции и разрешили доставку продовольствия и медикаментов через большее число погранпереходов. Кроме того, Кристоф Хойсген высказал мнение, что Москва не только поддерживает сирийского лидера Башара Асада, но вносит свой вклад в "страдания и смерть" мирных жителей в Сирии.

Двухлетний период непостоянного членства Берлина в СБ завершается

Дмитрий Полянский, в свою очередь, также коснулся вопроса о гумконвое в Идлиб через линии соприкосновения. "Нас категорически не устраивает заматывание решения данного вопроса", - заявил он. Реагируя на слова Хойсгена, он, в частности, высказал мнение, что "Совет действительно подвел Сирию, причина этого - именно Вы и западные страны, ваша двуличная позиция, ваши попытки выдавать черное за белое".

Полянский добавил, что многие его коллеги по ООН изначально с очень большими ожиданиями подходили к тому, что Германия становится непостоянным членом Совета Безопасности. В конце 2020 года двухлетний период членства завершается, и Хойсген покидает СБ.

"Благодаря вам, дорогой Кристоф, у них появилось очень много вопросов, нужно ли действительно нам столько раздора, столько разделения, столько негативных эмоций в Совете", - отметил российский дипломат в ходе словесной пикировки.

Москву поддержал Пекин

Москву также поддержал Пекин. Путь Берлина к постоянному членству "будет сложен", заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. Его слова привело агентство AFP.

Германия ранее неоднократно заявляла, что стремится получить место постоянного члена Совбеза ООН и призывала к его реформе. По мнению Берлина, структура созданной свыше 70 лет назад организации "устарела". В результате реформы она должна лучше "отражать расстановку сил в современном мире", говорил, в частности, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas).

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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