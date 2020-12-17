РФ увидела снижение вероятности постоянного членства ФРГ в СБ ООН

Россия полагает, что вероятность получения Германией статуса постоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН снизилась. Это следует из заявления первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского. С ним он выступил в среду, 16 декабря, на заседании СБ по политической ситуации в Сирии.

"По своим контактам здесь я констатирую, что число сторонников того, чтобы Германия была в СБ ООН, похоже, существенно сократилось", - приводит его слова пресс-служба постпредства России при этой всемирной организации.

Заявление Полянского стало ответом на выступление постпреда ФРГ в ООН Кристофа Хойсгена (Christoph Heusgen). Как уточняет агентство AFP, в ходе сессии завязалась ожесточенная словесная перепалка между представителями Москвы, Пекина и Берлина по вопросу о поставках гуманитарной помощи населению Сирии.

По данным агентства, правительство Германии возложило на Россию и КНР ответственность за блокирование поставок помощи ООН в Сирию. Хойсген, как уточнило AFP, на заседании СБ по видеосвязи решительно осудил позицию Москвы и Пекина. По его мнению, жалобы обоих государств, что поставки не могут быть осуществлены, - "очень циничны". Представитель Германии также потребовал, чтобы обе страны пересмотрели свои позиции и разрешили доставку продовольствия и медикаментов через большее число погранпереходов. Кроме того, Кристоф Хойсген высказал мнение, что Москва не только поддерживает сирийского лидера Башара Асада, но вносит свой вклад в "страдания и смерть" мирных жителей в Сирии.

Двухлетний период непостоянного членства Берлина в СБ завершается

Дмитрий Полянский, в свою очередь, также коснулся вопроса о гумконвое в Идлиб через линии соприкосновения. "Нас категорически не устраивает заматывание решения данного вопроса", - заявил он. Реагируя на слова Хойсгена, он, в частности, высказал мнение, что "Совет действительно подвел Сирию, причина этого - именно Вы и западные страны, ваша двуличная позиция, ваши попытки выдавать черное за белое".

Полянский добавил, что многие его коллеги по ООН изначально с очень большими ожиданиями подходили к тому, что Германия становится непостоянным членом Совета Безопасности. В конце 2020 года двухлетний период членства завершается, и Хойсген покидает СБ.

"Благодаря вам, дорогой Кристоф, у них появилось очень много вопросов, нужно ли действительно нам столько раздора, столько разделения, столько негативных эмоций в Совете", - отметил российский дипломат в ходе словесной пикировки.

Москву поддержал Пекин

Москву также поддержал Пекин. Путь Берлина к постоянному членству "будет сложен", заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. Его слова привело агентство AFP.

Германия ранее неоднократно заявляла, что стремится получить место постоянного члена Совбеза ООН и призывала к его реформе. По мнению Берлина, структура созданной свыше 70 лет назад организации "устарела". В результате реформы она должна лучше "отражать расстановку сил в современном мире", говорил, в частности, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas).

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