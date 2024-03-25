РФ не признает решение США о границах морского шельфа

В МИД РФ считают, что решение США, заявивших о претензиях на почти 1 млн кв. км морского дня представляют угрозу для района, объявленного "общим наследием человечества"

Россия не признает одностороннее решение США о расширении границ морского шельфа, противоречащее Конвенции ООН по морскому праву. Об этом в понедельник, 25 марта, заявил постоянный представитель РФ при Международном органе по морскому дну (МОМД) Сергей Петрович, которого цитирует агентство "Интерфакс".

Выступая на 29-й сессии Совета МОМД, дипломат напомнил, что 19 декабря 2023 года США объявили об установлении внешних границ своего континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, в семи районах Мирового океана. "Совокупная площадь морского дна, на которую США в одностороннем порядке заявили свои права, составляет около 1 млн кв. км. Подобные односторонние действия противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и представляют угрозу для целостности режима как самой конвенции, так и района, объявленного "общим наследием человечества", - отметил Петрович.

По его словам, абсолютное большинство государств, устанавливающих границы своего континентального шельфа за пределами 200 морских миль, осуществляют такую работу в соответствии со статьей 76 конвенции ООН через получение рекомендаций комиссии по границам континентального шельфа относительно принадлежности соответствующих участков морского дна к континентальному шельфу. "Границы шельфа, установленные прибрежным государством на основе рекомендаций комиссии, являются окончательными и для всех обязательными. Это единственная международно-признанная процедура отнесения на основе геологических и иных научных данных тех или иных районов морского дна к континентальному шельфу", - заявил постоянный представитель РФ. Петрович указал, что односторонние действия США недопустимы и "наносят вред хрупкому балансу, достигнутому в так называемой "Конституции океанов"", а также ограничивают права других государств по доступу к ресурсам.

Смотрите также: